В интернете появился опасный вирус, ворующий PIN-коды

Голландская компания ThreatFabric, специализирующаяся на мобильной безопасности, рассказала о новом вирусе, угрожающем мобильным устройствам на основе Android, который обходит даже двухэтапную аутентификацию Google.

Новая версия банковского трояна Cerberus способна красть одноразовые коды, сгенерированные приложением для двухэтапной аутентификации Google Authenticator. Данное приложение является одним из самых популярных для защиты учётных записей с помощью двухэтапной аутентификации.

Помимо обхода Google Authenticator, для трояна нет проблемы в том, чтобы обойти PIN-код или графический ключ для разблокировки.

В отчёте отмечается, что при запущенном Google Authenticator троян может получить секретный контент и отправить его на свой сервер. Подобный троян представляет серьёзную угрозу для банковских онлайн-сервисов.