В Ивано-Франковске восемь подростков отравились неизвестным веществом, трое — в реанимации

В Ивано-Франковске восемь подростков попали в больницу с отравлением неизвестным веществом, предположительно, угарным газом. Трое из них, по состоянию на утро четверга, 17 июня, находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии, еще пять — в состоянии средней тяжести.

При этом специалисты, работавшие на месте происшествия, не обнаружили ни утечки газа, ни превышения допустимой нормы концентрации опасных веществ, сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГУ ГСНС) в Ивано-Франковской области.

В частности, 17 июня в 00.25 в оперативно-координационный центр ГУ ГСНС области поступила информация о том, что в Ивано-Франковске на улице Петлюры 23 и 25, а также на улице Коновальца 144,146 ощущается резкий запах неизвестного вещества, предположительно, газа, из-за которого жители многоквартирных домов были вынуждены выйти на улицу.

Дополнительно спасатели получили информацию о том, что из-за резкого запаха из здания общежития Колледжа технологий и бизнеса на улице Коновальца, 142 персонал вывел всех проживающих там подростков. 8 из них были госпитализированы в областную больницу.

На месте происшествия работали ГСНС, полиция и аварийная бригада Управления газового хозяйства. По информации диспетчера АО "Ивано-Франковскгаз", аварийная бригада провела обследование ближайших газорегуляторных пунктов, но утечки природного газа на обнаружила.

Спасатели обследовали указанные и соседние дома, а также прилегающую территорию, но не обнаружили ни источника распространения неизвестного вещества, ни признаков горения. Замеры концентрации опасных веществ и загазованности в воздухе показали, что превышения допустимой нормы нет.

Фото: ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области

По состоянию на 03:30 запах неизвестного вещества на территории уже не ощущался.

В то же время, как сообщает УНН со ссылкой на управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА, 8 подростков были госпитализированы и в областную клиническую детскую больницу с диагнозом "отравление угарным газом".

По состоянию на утро 17 июня трое детей находятся в реанимационном отделении в тяжелом состоянии. Еще пять — в неврологическом отделении в состоянии средней тяжести. Как сообщили в ОГА, по состоянию на 5:30 утра, угрозы жизни детей нет.

Полиция продолжает следственные действия.

Ранее во Львовской области в результате отравления угарным газом погибли три человека. По информации ГСНС, трагедия произошла в одном из частных домов в селе Сусолов Самборского района Львовщины. При этом, как отмечают в ведомстве, признаков пожара обнаружено не было и спасательные подразделения не привлекались.