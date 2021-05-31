В Кабмине решили взяться за патриотическое воспитание стариков и людей среднего возраста

Кабинет министров возобновил работу межведомственной комиссии по вопросам национально-патриотического воспитания, определив ряд долгосрочных приоритетов деятельности правительства в этом направлении. Об этом рассказал на своих страницах в соцсетях министр Кабмина Олег Немчинов.

Он подчеркнул, что национально-патриотическое воспитание должно быть приоритетом политики государства и общества, причем касаться оно ввиду специфики Украины должно не только подрастающего поколения, но и людей постарше.

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По словам чиновника, это вызвано "сложным постколониальным и посттоталитарным наследием Украины и беспрецедентной информационной войной, которую ведет Российская Федерация против украинского общества".

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"К сожалению, мы имеем ситуацию, когда часть людей среднего и старшего возраста имеют неустойчивое патриотическое и национальное сознание. И это существенно усложняет процессы национально-патриотического воспитания, потому что влиять на людей, сознание которых сформировано под влиянием идеологических мифов советской эпохи или которые введены в заблуждение информационно-психологическими операциями государства-агрессора, гораздо сложнее, и такие люди требуют больше внимания", — заявил он.

Немчинов отметил, что одним из ключевых ответов на эти вызовы, которые "без преувеличения связаны с национальной безопасностью нашего государства", должно стать формирование эффективной целостной государственной системы национально-патриотического воспитания.

Развитие и совершенствование такой системы, обеспечение координации согласованных действий органов государственной власти, местного самоуправления и общественности требует соответствующей ресурсной базы, кадрового обеспечения и инструментальных возможностей.

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В частности, он указал на необходимость качественно новых подходов к обеспечению скоординированной деятельности органов государственной власти, местного самоуправления и институтов гражданского общества на местах.

Отдельно министр отметил важность усовершенствования законодательной базы в сфере национально-патриотического воспитания. По его словам, сейчас при активном участии экспертной среды продолжается процесс разработки системного законопроекта о национально-патриотическом воспитании.

Еще одним ключевым направлением работы названо привлечение внимания граждан "к фундаментальным вопросам сохранения украинской государственности: национальной идентичности, достижениям прошлых поколений, борьбе за независимость и восстановлению территориальной целостности, содействию миру и стабильности в Украине и мире".