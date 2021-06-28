В Киеве банкиров будут учить как бороться с отмыванием денег

23 июня в Киеве в рамках работы по защите банковского сектора и финансирования торговли Евразии был открыт филиал ACAMS Eurasia для обслуживания специалистов по комплаенс Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы и Украины.

Как сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ), создание филиала основывается на договоре между организацией ACAMS и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), заключенном в июне 2020 года, о подготовке банкиров по Программе содействия торговле ЕБРР по стратегии соблюдения правил борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма, уклонением от санкций, мошенничеством и другими финансовыми преступлениями.

Согласно условиям договора, 70 специалистов по комплаенс в банках-партнерах в Украине, Грузии и Молдове получили стипендии от ACAMS и ЕБРР для обучения и получения свидетельств сертифицированного специалиста по борьбе с отмыванием денег (CAMS) и по углублению знаний и навыков по борьбе с финансовыми преступлениями (AFC).

Стипендии ЕБРР финансируются Европейским Союзом. В НБУ отмечают, что открытие Евразийского филиала станет дополнением к профессиональному обучению и будет способствовать взаимодействию между специалистами по комплаенс в регионе, охватывающем такие страны, как Украина, Грузия, Молдова, Армения, Азербайджан, Казахстан и Кыргызстан.

"Ужесточение требований к комплаенс-контролю — основное правило доступа к иностранному финансированию и корреспондентских банковских отношений, являющихся критически важными для трансграничной торговли. Наше сегодняшнее сотрудничество с ACAMS уже обеспечило значительный прогресс в уменьшении рисков отмывания денег через торговые операции и другие формы незаконного финансирования для евразийских банков — заявил управляющий директор ЕБРР в странах Восточной Европы и Кавказа Маттео Патроне.

Евразийский филиал ACAMS будет контролироваться членами правления, которые находятся в Ереване, Баку, Тбилиси, Нур-Султане, Бишкеке, Кишиневе и Киеве.

От Нацбанка в состав совета директоров вошел директор Департамента финансового мониторинга Алексей Бережной.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия планирует внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

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