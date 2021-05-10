Евросоюз намерен запретить рассчитываться наличными на суммы выше 10 тысяч евро

Еврокомиссия намерена внести предложение о запрете наличных расчетов на сумму свыше 10 тысяч евро в рамках борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем.

Об этом сообщила комиссар ЕС по вопросам финансовых услуг Майред Макгиннесс в интервью немецкому изданию Süddeutsche Zeitung, передает DW.

"Мы говорим о верхней границе в 10 тысяч евро. Довольно трудно носить такую ​​сумму при себе наличными. Большинство людей так не делает", — пояснила еврокомиссар.

Указано, что предписание об ограничении суммы наличных расчетов содержится в предложениях по изменению законодательства о борьбе с отмыванием денег. Еврокомиссия планирует представить их в июле.

Макгиннесс добавила, что намерена при поддержке государств-членов ЕС создать европейское ведомство по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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По ее словам, этот орган должен иметь веские полномочия и направления осуществлять надзор за политикой по борьбе с отмыванием денег определенных крупных банков.

О намерениях создать новый панъевропейский регулятор и подготовить единые для всех членов ЕС правила в борьбе с отмыванием денег Еврокомиссия заявила еще год назад.

Напомним, по состоянию на 1 апреля 2021 года на одного украинца приходилось 70 банкнот и 153 разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа.