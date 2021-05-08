На каждого украинца приходится 70 банкнот и более 150 монет — НБУ

По состоянию на 1 апреля 2021 года на одного украинца приходилось 70 банкнот и 153 разменных и оборотных монет, которые являются средством платежа.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Причем среди банкнот больше всего было номиналом 200 грн (23,7% от общего количества), а среди монет — номиналом 10 копеек (29,1%).

В то же время меньше всего в наличном обращении банкнот номиналом 1000 грн (68,8 млн штук или 2,4% от общего количества банкнот в обращении), а монет — номиналом 10 грн (30,4 млн штук или 0,2% от общего количества монет в обращении).

Всего по состоянию на 1 апреля в обращении находилось 553,8 млрд грн наличности. Из них банкнот — на 550,2 млрд грн (2,9 млрд штук) и монет — на 3,5 млрд грн (13,6 млрд штук). Это — на 4,7 млрд грн или на 0,8% меньше, чем на начало 2021 года (558,5 млрд грн).

"Традиционно в начале года наличность в обращении сокращается. По мнению Национального банка, в дальнейшем — по мере ослабления неопределенности из-за коронавируса и карантинных ограничений — спрос на наличные деньги будет уменьшаться", — говорится в сообщении НБУ.

Как сообщалось, за 2020 год объем наличных в обращении вырос на треть (на 31,4%) или 133,4 млрд грн до 558,5 млрд грн.

Напомним, осенью 2020 года были выведены из обращения монеты номиналом 25 копеек, а также все банкноты гривни старых образцов, введенные до 2003 года.