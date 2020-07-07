В Киеве могут закрыть книжный рынок "Петровка": предприниматели вышли на протест

Во вторник, 7 июля, торговцы и неравнодушные граждане вышли на митинг против закрытия легендарного книжного рынка "Петровка" в Оболонском районе Киева. Об этом сообщает ТСН.

На акцию протеста вышли около 200 человек, она проходила мирно. Поддержать предпринимателей также вышли небезразличные киевляне. Владельцы торговых точек выступают против перенесения рынка на окраину Киева, возле станции метро "Лесная". Люди также считают, что территорию рынка уже давно отдали под строительство очередного торгово-развлекательного центра.

Еще осенью 2019 года в социальных сетях и СМИ появилась информация о намерении построить на улице Вербная, 21 и 23 ТРЦ с одноименным названием. Как раз на территории знаменитого рынка.

В тоже время, в Киевской городской государственной администрации никакого конфликта не видят. "Строительство торгово-развлекательного центра в Киеве на территории книжного рынка "Петровка" пока не планируется", — заявил мэр города Виталий Кличко во время встречи с представителями книжного рынка.

По его словам, некоторые средства массовой информации недавно обнародовали информацию о том, что якобы на месте книжного рынка "Петровка" планируют построить одноименный ТРЦ, а сам рынок — снести. Также якобы администрация рынка сообщила предпринимателям, что они должны переехать на место в районе ангаров на станции метро "Лесная", мол "бульдозеры за день все снесут" и книжного рынка на Петровке не будет", — рассказал Кличко.

Точно такие же ответы городские власти давали осенью 2019 года. Тогда первый замглавы КГГА Николай Поворозник заверял, что не выдавали разрешение на строительство торгово-развлекательного центра "Петровка". По его словам, заказчику ООО "Б.В." предоставлены градостроительные условия и ограничения для проектирования объекта строительства на ул. Вербной, 21, 23 в Оболонском районе от 03.10.2019 № 1248 для строительства торгово-общественного центра "Петровка". Однако эти документы не являются разрешением на строительные работы.

Напомним, разговоры о закрытии книжного рынка "Петровка" идут уже не первый год. Еще в начале 2010-х годов здесь также предполагалось возвести большой торгово-развлекательный центр.