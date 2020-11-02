Происшествия 50 минут назад

В Киеве мужчина угрожал взорвать вареничную "Катюша"

Полиция задержала мужчину. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области

Фото: Карина Бугайченко/Суспільне Фото: Карина Бугайченко/Суспільне
Фото: Карина Бугайченко/Суспільне

2 ноября в полицию города Киева поступило сообщение, что в Печерском районе неизвестный угрожает взорвать одно из кафе.

Как сообщили корреспонденту Delo.ua в пресс-службе Главка городской полиции, кафе расположено на бульваре Леси Украинки.

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"На место происшествия выехали патруль полиции, следственная группа и сотрудники взрывотехнической службы, которые в настоящее время проверяют ситуацию", — сообщили правоохранители.

По информации "Суспільного", речь идет о вареничной "Катюша", которая расположена по адресу: бульвар Леси Украинки, 24.

В данный момент территория заведения ограждена лентой.

Ранее администратор заведения по телефону сказала, что столик у них сейчас забронировать нельзя.

В Нацполиции Киева позднее сообщили, что задержали мужчину, который угрожал взорвать кафе. Им оказался уроженец Ивано-Франковской области 1987 года рождения. Сейчас с ним на месте общаются правоохранители.

По предварительной информации, у мужчины не обнаружено никаких взрывных устройств, однако правоохранители продолжают тщательную проверку помещения и прилегающую территорию.

Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проверки будет дана правовая квалификация этому событию.

Напомним, в Киеве утром в воскресенье, 1 ноября, в полицию поступило сообщение о заминировании моста Патона.

В связи с этим движение по мосту временно ограничили.

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