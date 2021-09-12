В Киеве на ВДНХ официально открыли Урбан-парк (ФОТО)

На территории Киевского национального комплекса "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) 11 сентября открыли первую часть спортивного кластера — Урбан-парк.

Как сообщает пресс-служба Министерство развития общин и территорий Украины, проект реализуется при поддержке Офиса Президента в рамках программы "Большая стройка" и "Здоровая Украина".

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По словам президента Украины Владимира Зеленского, на протяжении 2022 года будет разрабатываться новых 5-6 таких парков в разных городах — в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской, во Львове, Кривом Роге и Харькове.

"В дальнейшем, в 2023 и 2024 годах, и другие большие, и малые города увидят такие кластеры, которые, мне кажется, очень нравятся нашим гражданам. Очень важно, чтобы дети занимались физической культурой и спортом", — подчеркнул Зеленский.

На локации планируется проводить "джемы" уличных культур, спортивные проекты и медийные мероприятия.

При этом, как отмечает Минрегион, частью концепции спортивного кластера является безбарьерность. Также среди принципов возведения объекта — долговечность и антивандальность.

Концепция проекта разработана совместно со специалистами Минрегиона.

"На территории Урбан-парке построили бетонный скейтпарк, площадки для панна футбола, стритбола, баскетбола, стрит футбола, танцев и паркура. Также здесь будут построены детские инклюзивные локации", — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Общая концепция спортивного кластера формируется с учетом данных исследования массового спорта в Киеве, проведенного Big City Lab в 2018 году, и двух опросов , которые компания осуществила весной 2021 года совместно с U-Sport.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Здоровая Украина" предусмотрено создание "активных парков" и спортивных площадок во всех уголках Украины.