Когда откроют урбан-парк на ВДНГ, кто там выступит и что нового на 20 других площадках

ВДНГ готовится к своему самому главному событию лета: открытию урбан-парка. Об этом генеральный директор ВДНГ Евгений Мушкин написал посте в FB.

Это будет самый большой спортивный кластер в Украине. "Разрабатывая его концепцию, наши партнеры — Big City Lab и Street Culture 1 предварительно провели опрос среди профессиональных спортсменов и представителей уличных культур и узнали, какое наполнение те хотели бы видеть на территории, а мы параллельно опросили более 2000 гостей Экспоцентра. Поэтому рассчитываем, что для многих спортивный кластер и вправду станет настоящим парком мечты", — рассказал Евгений Мушкин.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Урбан-парк создан в рекордные сроки — работы по обустройству спортивной территории начались 28 мая.

Проект реализуется в рамках программы "Велике будівництво".

С 26 августа для посещения будут доступны:

Самый большой бетонный скейтпарк страны

Площадки для уличных видов футбола

Стритбол

Баскетбол

Уличные танцы (брейк-данс, хип-хоп и др.)

Воркаут-площадка

Паркур-площадка

Дорожка для бега по лесу длиной 3,5 км

Детская площадка.

Скейт-парк занимает площадь 2500 м2. По словам Евгения Мушкина, чтобы его создать, привлекли специалистов из 10 стран мира, которые помогли правильно смоделировать маршруты и подобрали рецептуру бетона. В итоге — возможны как минимум 200 разных сценариев (маршрутов) катания.

Есть чаши/пулы, которые для более продвинутых райдеров, а есть элементы, похожие на ступеньки и поручни для начинающих. Так начинающим будет легче и привычнее.

Это многофунциональное пространство: фигуры и маршруты подходят для скейтеров, ролеров, BMX-еров (велосипеды такие), самокатеров.

"Вся поверхность должна просматриваться с земли и дронами с неба. Это позволит катающимся снимать себя в движении, чтобы улучшать мастерство и каждый день генерировать крутой контент. Так Киев станет яркой точкой на мировой карте уличных культур!", — отметил Евгений Мушкин.

Все пространство урбан-прака будет безбарьерным.

Специальный дизайн-код с контрастными цветами, позволит скейтерам с плохим зрением легко ориентироваться в пространстве и видеть края фигур и рейлы (перекладины). Также будет специальное яркое освещение на 10-метровых фонарях. Это снижает вероятность промахнуться и травмироваться.

Показательные выступления от лидеров уличных культур на открытии урбан-парка:

брейкинг, хип-хоп-дэнс-холл и фанк-стайлс от лучших танцоров Украины;

стритбол 3х3, слэм-данк, футбольный фристайл, панна- и уличный футбол от чемпионов Украины;

трюки на самокатах, скейтбордах, роликах от лучших скейтбордистов, бээмиксеров, роллеров и самокатеров;

трюки от ведущих украинских атлетов по стрит-воркауту, паркуру и фри-рану

20 локаций для посетителей всех возрастов на ВДНГ

Решение, на что именно потратить свое свободное время, каждый человек принимает самостоятельно. Чаще всего люди выбирают образование, спорт и времяпрепровождение с друзьями и близкими. "Наполняя ВДНГ досуговым контентом, мы стараемся учитывать сразу все эти позиции, — отметил Евгений Мушкин.

Среди них:

Тропическая ферма, где можно познакомиться с различными видами бабочек и проследить весь путь развития куколки;

Веревочный Sky Park, оборудованный трассами различной сложности, для того чтобы попробовать свои силы в их прохождении могла вся семья;

Animal Park, опытные ветеринары которого учат детей культуре бережного обращения с животными;

Сферический кинотеатр "Телепорт 360"

Зоны развлечений для детей всех возрастов.

Альтернатива отдыху за городом

Особенно популярным стало направление городского отдыха. Ведь когда границы закрылись, люди были вынуждены искать альтернативу, где проводить свободное время.

Локации, которые вполне способны заменить краткосрочный отдых за городом:

"Пикник Сад"

"Сад гамаков"

"Поляна ВДНГ"

Бассейн Pirs 39

В бассейне на какое-то время можно и вовсе забыть о том, что ты находишься в Киеве, — лежаки на зеленой траве и обилие деревьев этому способствуют.

В яблочном "Пикник Саду" в этом году мы установили шатер, где регулярно проходят встречи с интересными людьми и творческие мастер-классы. Его наполнение — часть большого летнего проекта, который мы реализовываем под слоганом "ВДНГ вдохновляет".

Арт-инсталляции и экскурсии-путешествия: узнать новое о культуре и архитектуре

"Свободное время — это время, которое человек в первую очередь вкладывает в себя, оно оказывает колоссальное влияние на формирование и развитие личности. И именно поэтому, работая с индустрией досуга, важно не только развлекать, а и через развлекательный контент образовывать людей, вдохновлять их на что-то новое. Кому-то это может показаться наивным, но я уверен, именно так и происходит рост культурного капитала нации", — рассказал Евгений Мушкин.

В этом году, кроме привычных развлекательных локаций, на ВДНГ запустили серию творческих инициатив под кураторством искусствоведа и исследовательницы советской архитектуры Евгении Моляр. Через арт-инсталляции и картины стараются переосмыслить культурное наследие оригинальной эстетики и целостности ВДНГ.

Художественные рефлексии молодых украинских художников на тему прошлого, настоящего и будущего ВДНГ размещены поблизости от центрального входа. Выставка будет украшать входную аллею весь теплый сезон.

Читайте также: На локациях ВДНГ все лето будут появляться работы молодых украинских художников (ФОТО)

Узнав немного больше о ВДНГ, гости комплекса могут отправиться исследовать его историю и дальше — во время экскурсии-путешествия. Эта прогулка — тоже авторская разработка команды ВДНГ, во время нее экскурсовод знакомит гостей с самыми интересными фактами из истории ВДНГ, дает им возможность заглянуть во все потаенные уголки комплекса и увидеть его таким, каким еще никогда не видели.

Масштабные выставки

С образовательной функцией досуга помогают справиться масштабные выставки, которые регулярно экспонируются на территории Экспоцентра. Сейчас это:

"Вселенная тела" от создателей всемирно известной Body Worlds. Ее экспонатами стали более сотни видов диких и домашних животных, тела которых после смерти были сохранены в идеальном состоянии с помощью техники пластинации. Каждый посетитель может в деталях рассмотреть системы организма в трехмерном виде. Рядом со всеми экспонатами есть информационные стенды, которые доступно рассказывают о ценности каждого вида животных для человечества.

"Динозавры морских глубин" — интерактивная выставка, которая раскрывает загадочную сущность океанских доисторических существ: 18 реалистичных экспонатов, самый большой из которых 15 метров в длину и более 5 метров в высоту.

Выставку-парк "Планета динозавров" обустроили этим летом в лесопарковой зоне ВДНГ. Это сочетание развлечений и научного музея под открытым небом.

"Над созданием экспонатов для этой экспозиции работали ученые из музеев естествознания Аргентины, Польши, Китая и США., — рассказал Евгений Мушкин. Благодаря поддержке анатомов, палеонтологов и историков создателям экспозиции удалось воссоздать максимально реалистичные условия жизни доисторических существ.

Где получить эмоции от событийных ивентов

Концерты и вечеринки, которые проходят на летней площадке Järd, регулярно собирают по несколько тысяч зрителей за один раз.

Благотворительная барахолка "Кураж Базар" — постоянный резидент ВДНГ — стала полноценным городским праздником.

Площадки для спорта

Сейчас на ВДНГ регулярно проходят благотворительные забеги, йога-пикники.

Работают:

Ледовая арена

Конный клуб

Роликовые секции

Танцевальные секции

футбольные поля

Веломаршруты

"Древнеримский философ Цицерон говорил: "Я никогда не бываю так занят, как в часы своего досуга". Работая над наполнением городского досуга на ВДНГ, мы стремимся, чтобы каждый наш гость испытывал что-то похожее. И мечтаем, чтобы так же делали все", — заключил Евгений Мушкин.