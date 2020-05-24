В Киеве спустя три года вновь заработал зоопарк (ФОТО, ВИДЕО)

Вчера, 23 мая, после первой за 50 лет реконструкции открыли Киевский зоопарк.

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Перед этим столичный мэр Виталий Кличко на свей странице в Facebook заявил, что речь идет о первой очереди.

По словам городского головы, теперь большая часть территории зоопарка выглядит совсем по-другому.

В частности, там появились новая входная группа с хорошей площадью и новыми помещениями, общественные уборные, медпункт, современный универсальный вольер для животных и птиц, новые озера и оборудованные аллеи.

"Также сегодня в зоопарке продолжается строительство нового обезьянника. А за средства инвесторов в новом помещении у входа обустроят океанариум и фудкорты. Работы там продолжаются. Продолжается строительство большого паркинга для посетителей — на 500 авто. Его планируют открыть в июле", — сообщил Кличко.

Мэр подчеркнул, что зоопарк будет работать с соблюдением санитарных норм и мер безопасности.

Так, режим городского парка предусматривает запрет входа на территорию без защитных масок, измерение температуры и посетителей на входе, установку дезинфекторов для рук и ограничение количества людей, которые одновременно будут находиться на территории зоопарка.

Стоимость билетов для взрослых составляет 100 грн и 50 грн — для детей. Работает зоопарк со вторника по воскресенье с 9:00 до 16:00, а в понедельник — с 12:00 до 16:00.

Напомним, в июле 2016-го столичная власть разработала концепцию развития городского зоопарка, чтобы привести его в соответствие с европейскими стандартами. Работы планировали завершить до конца 2022 года.

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В 2007 году Киевский зоопарк был исключен из Европейской ассоциации зоопарков, поскольку не соответствовал стандартам содержания животных.

Реконструкция Киевского зоопарка началась летом 2017 года. На первую очередь из бюджета столицы выделили 200 млн грн.

Ранее сообщалось, что на реконструкцию Киевского зоопарка городские власти намерены потратить 327 млн грн. Данная сумма указана в технико-экономическом обосновании, которое было подписано заместителем мера Киева Геннадия Плиса.

Согласно ТЭО, опубликованном на сайте КГГА, большинство этих денег должно было пойти на строительные работы. Их оценили в 248 млн грн. Остальные 80 млн грн планировали направить на мебель, инвентарь, оборудование и другие цели.