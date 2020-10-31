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50 минут назад

В Киеве упал строительный кран: проезд по улице Мишуги перекрыт

Проезжая часть залита бетоном, а стрела крана повредила припаркованный автомобиль

На месте падения строительного крана в Киеве. Фото: КГГА На месте падения строительного крана в Киеве. Фото: КГГА
На месте падения строительного крана в Киеве. Фото: КГГА

В Киеве произошло падение строительного крана, в результате чего был поврежден автомобиль и перекрыта улица.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

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Указано, что в результате происшествия никто не пострадал.

"Проезжая часть залита бетоном, а стрела повредила припаркованный автомобиль, перекрыв улицу", — говорится в сообщении.

Сейчас на месте инцидента продолжаются следственно-оперативные действия, работают спасатели.

Кроме того, в КГГА опубликовали схему объезда перекрытой улицы:

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- улица Григоренко — улица Бажана — улица Руденко;

- улица Мишуги — улица Руденко — улица Крушельницкой — проспект Григоренко.

Напомним, около года назад во Львове строительный кран упал на помещение супермаркета "Арсен", в результате чего пострадала женщина-водитель крана.

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