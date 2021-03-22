Происшествия 2 часа назад

В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила эпидемический порог на 22%

Только за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 50%

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Киеве заболеваемость гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) превысила эпидемический порог на 22,2%.

Только за последнюю неделю заболеваемость выросла почти на 50%, сообщает пресс-служба Киевгоргосадминистрации.

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Как заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, за неделю в Киеве зарегистрировано 27 тысяч 170 больных гриппом и ОРВИ.

В то же время эпидемический процесс характеризуется низкой интенсивностью, показатель заболеваемости составляет 915,6.

По уточненным данным, среди заболевших 8631 ребенок (рост на 31,8%) и 18 тысяч 539 взрослых (рост на 58,2%). При этом доля детей в структуре заболеваемости немного снизилась.

Кроме того, из-за того, что больные с признаками вирусного заболевания автоматически становятся пациентами с подозрением на COVID, им делают тесты и в некоторых случаях подтверждается наличие коронавируса.

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Напомним, на прошлой неделе эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Киеве был ниже базовой линии на 17,8%.

Ранее украинские ученые заявили, что штамм британского варианта COVID-19 в Украине отличается критическими изменениями и более тяжелыми клиническими проявлениями.

Еще в ноябре 2020 года в Минздраве призвали украинцев с симптомами ОРВИ сдавать тест на коронавирус.

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