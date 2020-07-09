В Киеве задержали адвоката с полумиллионной взяткой для судьи

В Киеве правоохранители задержали адвоката, который подстрекал клиента дать более полумиллиона гривен взятки судье за выдачу судебного приказа в его пользу.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Национальной полиции в Telegram.

"Мужчина подстрекал представителя своего клиента передать 570 тысяч грн взятки заместителю председателя Оболонского районного суда города Киева за выдачу судебного приказа о взыскании с частного предприятия 7 млн грн в его пользу", — говорится в сообщении.

Указано, что 9 июля правоохранители задержали адвоката возле здания Оболонского райсуда. Он получил от представителя клиента первый транш взятки в сумме 30 тысяч грн с целью последующей передаче судье.

На данный момент адвокату готовят сообщение о подозрении.

Сообщается, что деньги полиция изъяла в полном объеме — 570 тысяч грн.

Сейчас продолжаются следственные действия.

Напомним, 14 апреля стало известно, что правоохранители якобы задокументировали противоправную деятельность первого заместителя главы КГГА Николая Поворозника.

Отмечалось, что чиновник через посредника якобы требовал неправомерную выгоду в размере $125 тысяч от представителя компании-застройщика за влияние на принятие решений, касающихся согласований градостроительных условий и ограничений.

В тот день задержали посредника, который представлял интересы Поворозника, при получении $60 тысяч. Кроме того, правоохранительным органам стало известно, что посредник, по согласованию с Поворозником, хотел получить $246 тысяч с другого объекта строительства.