В Киеве изъяли партию героина из Ирана на 1 млрд грн (ФОТО)

Правоохранители в результате спецоперации 23 июля задержали двух братьев — граждан Турции, курировавших канал поставок героина в Украину, а также прибывшую в Киев партию героина общим весом 368 кг.

Как сообщила на своей странице в Facebook генеральный прокурор Ирина Венедиктова, задержанные являются членам транснациональной преступной группировки, занимающейся контрабандой героина из Ирана через территорию Армении и Грузии в Украину.

"Группировка сбывала наркотики на территории нашего государства, в том числе на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, а также контрабандой перевозила мелкими партиями в страны Европейского союза", — отметила генпрокурор.

По ее словам, для отвлечения внимания и проверки бдительности правоохранительных органов и таможенников организаторы осуществляли даже "проверочные" рейсы без нелегального товара, чтобы этим же путем впоследствии переправлять уже наркотики.

Правоохранители проконтролировали поставку из Ирана в Украину грузового автомобиля на склад в Киеве. В прицепе автомобиля в специально оборудованных муляжах пустотелого кирпича были обнаружены 1159 брикетов с героином. Вещество изъяли.

"Организаторов канала контрабанды задержали неподалеку от склада. В ходе проведения осмотра в двух чемоданах у них было обнаружено и изъято 5 брикетов с 1550 граммами героина. Общий вес изъятого особо опасного наркотического средства — более 368 кг, что по ценам черного рынка стоит более 1 млрд грн", — сообщила Венедиктова.

Она добавила, что в спецоперации были задействованы прокуратура АР Крым и Севастополя, департамент по борьбе с наркопреступностью Нацполиции, Главное управление полиции в АР Крым и Севастополе, Таможенная служба Украины, а также Управление по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении, отдел по борьбе с наркотранзитом департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии и Управление по борьбе с наркотиками США (DEA).

Напомним, что в декабре в Одесском порту изъяли более 1 тонны героина на 2,5 млрд грн. Наркотики собирались переправить из Турции в страны Евросоюза.