Молдавский олигарх Плахотнюк поставлял кокаин в Европу из Южной Америки через Одессу — СМИ

Молдавский олигарх Владимир Плахотнюк и его соратники причастны к схеме масштабной контрабанды кокаина из Латинской Америки в Европу — наркотики переправляли через Молдову, куда они частично попадали через одесский порт.

Об этом свидетельствуют данные расследовании RISE Moldova. В издании отмечают, что правоохранители начали расследование контрабанды еще в 2002 году. К нему присоединились представители США, Украины, Румынии, Болгарии, Германии, Коста-Рики, Молдовы и Европола.

По информации RISE Moldova, все усилия якобы оказались напрасными из-за блокирования процесса со стороны молдавской стороны. В рамках этого канала поставки наркотиков в 2010 году правоохранители задержали более тонны контрабандного кокаина — на тот момент это была самая большая партия, которую выявили в Украине.

При этом, как подчеркнули в издании, это был далеко не единственный случай. Например, в том же 2010 году через одесский порт пытались провезти еще 582 килограмма кокаина. А за несколько дней до этого случая в Одессе "пришвартовались" 151 кг кокаина, который везли из Боливии в Молдову.

Заказчиками контрабандной схемы расследователи называют молдавского олигарха Владимира Плахотнюка, а также миллионера Юрия Лункашу, который был в Молдове официальным представителем офшорных компаний Плахотнюка.

Еще одним причастным называют политика, бизнесмена и лидера партии "Шор" Илана Шора. По версии расследователей, именно Шор и Лункашу отвечали за импорт кокаина.

Стоит отметить, что Плахотнюк до 2019 года имел значительное политическое влияние в Молдове, так как был лидером правящей Демократической партии.

Однако в июне того года во время политического кризиса он бежал из Молдовы сразу после объявления об отставке правительства. А осенью 2019-го антикоррупционная прокуратура Молдовы объявила олигарха в международный розыск из-за уголовных дела по факту отмывания денег в особо крупных размерах. Его, в частности, обвинили в причастности к выводу миллиарда долларов из банков страны.

Лункашу в августе 2019 году нашли застреленным. Правоохранители считают, что это было самоубийство. А Шор еще с 2017 года скрывается от правоохранителей за рубежом.

Его приговорили к 7,6 годам тюрьмы за причастность к такому же выводу миллиарда долларов. А в июне 2020 года Шора объявили в межгосударственный розыск и наложили арест на его имущество.

Напомним, в июне 2019 года Следственный департамент МВД России предъявил заочное обвинение бывшему лидеру Демократической партии Молдовы, одному из богатейших бизнесменов страны Владу Плахотнюку в руководстве преступным сообществом и участии в нем.

Его также обвиняли в 28 эпизодах контрабанды наркотиков и сбыта в особо крупном размере.

В апреле 2017 года в Молдове и в Украине было задержано 17 человек по подозрению в подготовке покушения на Плахотнюка.