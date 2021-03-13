  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 30 минут назад

В конце 2021 года курс доллара в Украине достигнет 29,50 грн — прогноз S&P

К концу 2022 года курс доллара якобы вырастет до 30,00 грн, а к концу 2023 года — до 31,00 грн

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 грн за доллар в Украине.

Таких значений курс якобы достигнет в конце 2021 года, сообщает пресс-служба агентства.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Согласно прогнозу S&P, к концу 2022 года курс доллара вырастет до 30,00 грн, в 2023 году — до 31,00 грн, в 2024 году — до 31,00 грн за доллар.

Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривни к доллару на период до 2025 года.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит: 2021 год — 28,12 грн/доллар; 2022 год — 27,96 грн/доллар; 2023 год — 28,10 грн/доллар; 2024 год — 28,10 грн/доллар; 2025 год — 28,10 грн/доллар.

Читайте также:
Гривня на межбанке укрепляется из-за слабого спроса на инвалюту

Известно, что в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 грн за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 грн за доллар.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Отметим, что в течение прошедшей зимы украинский валютный рынок показывал повышенную волатильность, достигнув на межбанке максимума стоимости доллара в 28,58 грн и минимума в 27,56 грн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B"
Агентство S&P подтвердило кредитный рейтинг Украины на уровне "B"
McKinsey: Создание потенциала бизнеса — 2030
McKinsey: Создание потенциала бизнеса — 2030
Международные резервы Украины уменьшились на 1%: в НБУ назвали причины
Международные резервы Украины уменьшились на 1%: в НБУ назвали причины
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Украине с 1 апреля повысят пенсионный возраст для части граждан: кого это коснется

  3. Украинцев предупреждают об опасности бесплатного Wi-Fi в общественных местах

  4. Ткаченко возмущен открытием покер-клуба в киевском Доме профсоюзов, упрекая в этом Кличко

  5. Микитася выпустили из-под ареста

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...