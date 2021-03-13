В конце 2021 года курс доллара в Украине достигнет 29,50 грн — прогноз S&P

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings прогнозирует курс 29,50 грн за доллар в Украине.

Таких значений курс якобы достигнет в конце 2021 года, сообщает пресс-служба агентства.

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Согласно прогнозу S&P, к концу 2022 года курс доллара вырастет до 30,00 грн, в 2023 году — до 31,00 грн, в 2024 году — до 31,00 грн за доллар.

Ранее Международный валютный фонд обновил прогноз по курсу гривни к доллару на период до 2025 года.

Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривни к доллару составит: 2021 год — 28,12 грн/доллар; 2022 год — 27,96 грн/доллар; 2023 год — 28,10 грн/доллар; 2024 год — 28,10 грн/доллар; 2025 год — 28,10 грн/доллар.

Известно, что в законе о государственном бюджете Украины на 2021 год заложен среднегодовой обменный курс на уровне 29,1 грн за доллар. Прогнозный курс на конец 2021 года составляет 28,8 грн за доллар.

Напомним, данные опроса НБУ свидетельствуют, что руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса в 2021 году на уровне 29,68 грн/доллар.

Отметим, что в течение прошедшей зимы украинский валютный рынок показывал повышенную волатильность, достигнув на межбанке максимума стоимости доллара в 28,58 грн и минимума в 27,56 грн.