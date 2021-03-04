Гривня на межбанке укрепляется из-за слабого спроса на инвалюту

Торги на межбанковском валютном рынке 4 марта демонстрируют укрепление гривни из-за превышения предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Так, по данным сайта "Минфин", торги по доллару в четверг открылись на уровне 27,82 грн (покупка) / 27,835 грн (продажа), однако уже к 12:00 стоимость американской валюты снизилась до 27,74 и 27,755 грн соответственно. Закрытие же торгов 3 марта зафиксировало курс 27,77 / 27,80 грн/доллар, а ранее в течение дня поднимался до 27,805 / 27,825 грн/доллар.

В свою очередь, стоимость евро обвалилась куда более значительно: курс покупки при открытии торгов 4 марта составлял 33,53 грн, продажи — 33,55 грн, в то время как уже к 12:00 стоимость европейской валюты упала до 33,38/33,39 грн.

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Курс покупки доллара в украинских коммерческих банках составляет в среднем 27,68 грн, продажи — 27,90 грн. За евро же дают 33,25 грн, а продают его в среднем по 33,64 грн.

Официальный курс американской валюты Национальный банк Украины 4 марта снизил на 8,5 копейки до 27,85 грн, евро — на 4,4 копейки до 33,56 грн, швейцарского франка — на 8 копеек до 30,33 грн, но в то же время поднял курс британского фунта на 1 копейку до 38,88 грн.