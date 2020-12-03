В Кривом Роге тендер на ремонт больницы на 23 млн грн отдали родственникам чиновников ОГА

В Кривом Роге тендер на ремонт Ингулецкой больницы №17 выиграла компания "БК БУДСИСТЕМА", тесно связанная с родственниками чиновников Днепропетровской ОГА, которую сегодня возглавляет Александр Бондаренко. Фирме достанется почти 23 млн грн из бюджета, сообщает Информатор.

Тендер на определение исполнителя ремонта больницы ознаменовался рядом скандалов, чем и вызвал интерес к фирме-победителю. В августе был проведен первый тендер, в результате которого реконструкцию криворожской больницы должна была провести киевская фирма "Норма". Антимонопольный комитет нашел целый ряд нарушений, потребовав отмены и пересмотра результатов торгов.

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Тендерный комитет Департамента капстроительства ДнепрОГА в начале ноября объявил новый тендер на ремонт больничного отделения. Подряд получила компания "БК БУДСИСТЕМА".

По данным аналитической платформы YouControl, ТОВ "БК БУДСИСТЕМА" создано в ноябре 2007 года жителем поселка Приазовское Запорожской области Дмитрием Бариновым. Компания занимается строительством и "прописана" в Днепре на улице Философской в месте массовой регистрации.

Согласно данным системы публичных закупок Prozorro, только за этот год департаменты ЖКХ и капстроительства Днепр ОГА отдали фирме "БК БУДСИСТЕМА" подрядов на сумму почти 273,2 млн. грн.

Тем временем, как выяснили журналисты, решение в пользу фирмы "БК БУДСИСТЕМА" тендерный комитет принял потому, что в данной компании работают близкие родственники некоторых чиновников Днепропетровской ОГА.

Так, о зарплате своего мужа в "БК БУДСИСТЕМА" рассказала чиновница ДнепрОГА в своей декларации за 2019 год. Доход супруга, Алексея Галича, указала в данных об имуществе и доходах начальница сметно-аналитического отдела управления строительства департамента капстроительства ДОГА Юлия Галич. Зарплату в фирме супруг чиновницы получал и в 2018 году, и в 2017 году.

Некоторые чиновники Днепропетровской области указывали в своей декларации не только зарплату в фирме "БК БУДСИСТЕМА", но и подотчетные деньги фирмы. В декларации за 2018 год начальница отдела жилищно-коммунального хозяйства Вольногорского горсовета Татьяна Яфарова, кроме зарплаты в 8 тысяч 232 грн, указала еще 10 тысяч 819 грн, которые принадлежали "БК БУДСИСТЕМА".

В "активе" компании также несколько судебных тяжб, связанных со строительством домов в Рубежном Луганской области.

Как известно, ранее глава Днепропетровской ОГА Александр Бондаренко пустил "коронавирусные" деньги на закупку оборудования у скандальной фирмы.