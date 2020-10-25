Политика 10 минут назад

В Кривом Роге победила "Слуга народа" — данные экзитпола

А за кресло мэра во втором туре схлестнутся Александр Вилкул и и Дмитрий Шевчик

Памятник Легендарному основателю города казаку Рогу. Фото: Википедия Памятник Легендарному основателю города казаку Рогу. Фото: Википедия
Памятник Легендарному основателю города казаку Рогу. Фото: Википедия

На выборах городского совета Кривого Рога, по данным экзитпола фонда "Украинская политика", в лидирует партия "Слуга народа". Ее поддержали около 35% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса избирателей на выходе из участков.

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На втором месте — Блок Вилкула с результатом 33%. 

На выборах мэра лидирует действующий городской голова Александр Вилкул, согласно данным опроса его поддержали 44% избирателей. Вторым следует выдвиженец Дмитрий Шевчик, его поддержали 33% опрошенных избирателей.

Так что Вилкул и Шевчик должны будут встретиться во втором туре выборов мэра 15 ноября.

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Всего было опрошено около 17 тысяч избирателей, опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике.

Напомним, 25 октября по всей Ураине проходят выборы органов местного самоуправления и мэров. В случае, если ни один кандидат в мэры не набирает 50%+1 голос в первый день голосования, два лидирующих кандидата встречаются во втором туре.

 

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