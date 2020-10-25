В Кривом Роге победила "Слуга народа" — данные экзитпола

На выборах городского совета Кривого Рога, по данным экзитпола фонда "Украинская политика", в лидирует партия "Слуга народа". Ее поддержали около 35% избирателей.

Об этом свидетельствуют данные опроса избирателей на выходе из участков.

На втором месте — Блок Вилкула с результатом 33%.

На выборах мэра лидирует действующий городской голова Александр Вилкул, согласно данным опроса его поддержали 44% избирателей. Вторым следует выдвиженец Дмитрий Шевчик, его поддержали 33% опрошенных избирателей.

Так что Вилкул и Шевчик должны будут встретиться во втором туре выборов мэра 15 ноября.

Всего было опрошено около 17 тысяч избирателей, опрос проводился на выходе из избирательных участков по Венской методике.

Напомним, 25 октября по всей Ураине проходят выборы органов местного самоуправления и мэров. В случае, если ни один кандидат в мэры не набирает 50%+1 голос в первый день голосования, два лидирующих кандидата встречаются во втором туре.