Происшествия 1 час назад

В Крыму силовики устроили новые обыски в домах крымских татар (ФОТО)

Обыски проходят в двух районах оккупированного Крыма, а также в городе Судак

Задержания в Крыму. Фото: facebook.com/crimeansolidarity Задержания в Крыму. Фото: facebook.com/crimeansolidarity
Задержания в Крыму. Фото: facebook.com/crimeansolidarity

В Нижнегорском и Советском районах аннексированного Крыма, а также в Судаке 31 августа российские силовики устроили обыски в домах крымских татар.

Об этом сообщает правозащитное объединение "Крымская солидарность".

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В частности, утром провели обыск в доме журналиста "Крымской солидарности", корреспондента "Грани.ру" Айдера Кадырова. Его самого после обыска увезли в ФСБ Симферополя.

Известно, что в доме на момент обыска находилась также его жена и четверо детей. Младшему 2,5 месяца, его передали бабушке, которая ждала на улице.

При этом проводить "следственные действия" силовики приехали на двух машинах модели "Газель" без опознавательных знаков.

Кроме того, в Советском районе силовики пришли с обысками в дом Энвера Топчия, а в поселке Солнечная Долина — в дом Айдера Аблякимова, который работает в МЧС.

В самом Судаке с обыском пришли в дом активиста Умерова Ридвана. К дому подъехали 3 машины, включая автозак с сотрудниками "ОМОНа".

Как известно, дома крымских татар на оккупированном украинском полуострове российские силовики обыскивают регулярно. Последний случай произошел 7 июля — тогда силовики задержали шестерых крымских татар: Эмиля Зиядинова, Сейрана Хайретдинова, Исмета Ибрагимова, Алима Суфьянова, Александра Сизикова и Вадима Бектемирова. Причины этих задержаний пока неизвестны.

А 30 апреля российские силовики провели обыски в домах крымскотатарских активистов Ролана Османова и Руслана Бекирова. Последнего задержали.

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Посольство США выразило обеспокоенность обысками и задержанием крымских татар и отметило, что Россия не имеет права преследовать и задерживать украинцев на украинской земле.

В то же время Прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по статье нарушение неприкосновенности жилища Уголовного кодекса Украины.

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