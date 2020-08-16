В Лондоне умер внук экс-президента Казахстана Назарбаева

В ночь с 15 на 16 августа в Лондоне скончался сын старшей дочери бывшего Президента Казахстана, передает Zakon.kz.

По информации издания, через 10 дней ему должно было исполниться 30 лет.

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В настоящее время причины его смерти устанавливаются. Предварительный диагноз — остановка сердца.

Айсултан Назарбаев — сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и ныне покойного Рахата Алиева.

Учился в "Международном колледже непрерывного образования" в Астане, а также в школе-пансионе "Американская международная школа" в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте. В 2012 году начал работать в Главном разведывательном управлении Минобороны Казахстана, где прослужил год.

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Начал заниматься футболом в клубе "Адмира Ваккер" во время службы отца послом в Австрии. В 2006 году провел два матча в первой лиге Казахстана за столичный "Рахат", в 2007 году был в составе ФК "Железнодорожник" Алма-Ата.

Принимал участие в отборочном турнире к юношескому чемпионату Европы по футболу 2006 года. Некоторое время пробовал играть в британском "Портсмуте".

Напомним, в феврале этого года Айсултан Назарбаев попросил у властей Великобритании политического убежища.

Свое решение Айсултан объяснил давлением со стороны семьи Назарбаевых, поскольку, как он утверждает, у него есть "информация о высокомасштабной коррупции между правительством России и Казахстана" и о "миллиардах долларов, украденных у народа".

По словам Айсултана, после "убийства" акционера "Нурбанка" и бывшего зятя Назарбаева Рахата Алиева его мать — старшая дочь президента и спикер сената Дарига Назарбаева — "начала закулисную войну" против бизнесмена и бывшего тестя Кайрата Боранбаева (занимает восьмое место в списке Forbes 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана с оценкой состояния в 445 млн долларов).