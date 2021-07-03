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В мире 1 час назад

В Мексиканском заливе горел подводный нефтепровод (ВИДЕО)

На устранение аварии понадобилось более пяти часов

Фото: скриншот YouTube/Noticieros Televisa Фото: скриншот YouTube/Noticieros Televisa
Фото: скриншот YouTube/Noticieros Televisa

В Мексиканском заливе около 05:15 по местному времени на подводном нефтяном трубопроводе около буровой платформы месторождения Ку-Малуб-Заап произошел пожар.

Как информирует Reuters, из-за возгорания из-под поверхности воды были видны огненные шары.

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По информации издания, трубопровод использует государственная нефтегазовая компания Мексики Petroleos Mexicanos (Pemex). Он соединяется с платформой месторождения нефти Ку-Малуб-Заап, на котором добывается более 700 тысяч баррелей нефти в день, что составляет около 40% от общего объема добычи Pemex.

В руководстве компании заявили, что на подводном трубопроводе произошла утечка газа, которая и вызвала пожар.

В Pemex сообщили, что через пять часов, около 10:45 аварию удалось устранить.

К настоящему времени, как отмечают в компании, информации о пострадавших из-за чрезвычайного происшествия нет.

В то же время, как отмечает The Washington Post, неизвестно, как этот пожар мог повлиять на экологию.

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В частности, по словам директора программы по вопросам океанов Центра биологического разнообразия Мийоко Сакашиты, инцидент в Мексиканском заливе демонстрируют миру, что "морское бурение грязное и опасное".

"Эти ужасные аварии и в дальнейшем будут вредить Персидскому заливу, если мы не покончим с морским бурением раз и навсегда", — заявила Сакашита.

В Petróleos Mexicanos, в свою очередь, заверили, что проанализируют первопричины этой аварии.

Напомним, в начале июня у берегов Шри-Ланки из-за пожара на грузовом судне X-Press Pearl в море вылилось тонны нефти и азотной кислоты.

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