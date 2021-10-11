В Мелитополе найден повешенным известный в молочной сфере бизнесмен

В Мелитополе Запорожской области 8 октября был найден повешенным 53-летний бизнесмен Евгений Куценко, возглавлявший местный молочно-жировой комбинат "Южный" и владевший торговой маркой "Молочная река", сообщают региональные СМИ.

В частности, по данным "РИА-Мелитополь", в последнее время у покойного были проблемы с бизнесом, поскольку молокозавод оказался на грани закрытия, что могло послужить причиной вероятного самоубийства.

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При этом отмечается, что еще в декабре 2020 года Куценко строил планы о создании в Мелитополе спортивного клуба, а также о восстановлении храма Александра Невского, который когда-то находился на месте сегодняшнего крытого павильона на центральном рынке города.

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В свою очередь "Depo.Запорожье" указывает, что в октябре этого года стало известно, что у молокозавода долги перед бюджетом и он будет закрыт, а его работники уволены.

По данным СМИ, в суточных сводках скорой помощи фигурирует 53-летний мужчина, повесившийся в Мелитополе на улице 50 лет Победы. В областном центре экстренной медицинской помощи сообщили, что прибывшая на вызов бригада, несмотря на проведение реанимационных мероприятий, констатировала смерть пострадавшего.

В свою очередь в Главном управлении полиции в Запорожской области журналистам подтвердили смерть бизнесмена. По данному факту открыто уголовное производство с пометкой "самоубийство". Однако официального сообщения полиция по этому поводу не публиковала.

Отмечается, что Куценко был выходцем из влиятельного в Мелитополе клана основателя группы компаний "Олком" Олега Олексенко. Последний также успел два месяца побыть депутатом Верховной Рады перед смертью в 2002 году, после которой его активы достались сестре бизнесмена — Ольге Куценко и ее мужу Евгению.

Куценко вместе с женой попадал в различные рейтинги украинских богачей: в разное время активы Куценко оценивались в суммы от 39 до 151 млн долларов. Однако, несмотря на развитие бизнеса, в 2013 году супруги начали бракоразводный процесс и разделение активов.

При этом в 2014 году Евгений Куценко якобы выстрелил себе в рот из травматического оружия. Ранение оказалось не смертельным, его спасли в больнице.

В результате раздела активов "Олком" прекратил свою деятельность, все его работники и активы были переоформлены на созданный Куценко в декабре 2017 года МЖК "Южный", продолживший выпускать продукцию под ТМ "Молочная река" (название является своего рода каламбуром, поскольку Мелитополь расположен на реке Молочная).