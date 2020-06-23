Происшествия 1 час назад

В многоэтажке Каменского разлили около килограмма ртути (ФОТО)

Сотрудники ГСЧС приостановили работу лифта, ограничили доступ к подъезду и в средствах защиты органов дыхания начали демеркуризацию мест разлива ртути

Фото: ГСЧС Фото: ГСЧС
Фото: ГСЧС

Во вторник, 23-го июня, в городе Каменское Днепропетровской области в 10:10 в Службу спасения "101" поступило сообщение от жителей многоквартирного жилого дома на проспекте Победы о том, что в лифтовом холле и лифтовой кабине подъезда обнаружена разлитая ртуть.

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Как сообщает пресс-центр областного управления ГСЧС, по вызову сразу было направлено дежурное отделение седьмой государственной пожарно-спасательной части 1-го подержанного пожарно-спасательного отряда Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что на первом этаже девятиэтажного жилого дома действительно была разлита ртуть. Также, имелись следы этого химического вещества в лифтовом холле и лифтовой кабине.

Сотрудники ГСЧС приостановили работу лифта, ограничили доступ к подъезду и в средствах защиты органов дыхания начали демеркуризацию мест разлива ртути.

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Ртуть собрана в герметичную емкость, помещение проветрено и обработано специальными моющими средствами. Общая масса собранной ртути составила около 960 грамм. Сообщается, что в результате происшествия погибших и пострадавших нет. 

Напомним, в январе сотрудники Департамента киберполиции совместно со столичными правоохранителями под процессуальным руководством Киевской местной прокуратуры № 6 разоблачили 50-летнего жителя Николаевской области в сбыте ртути.

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