Общество 50 минут назад

В New York Times Киев назвали "столицей пандемических вечеринок"

"Киевская андеграундная сцена уже давно приобрела репутацию кандидата на позицию "нового Берлина"

Иллюстрация к статье в NYT. Фото: Gueorgui Pinkhassov/Magnum Иллюстрация к статье в NYT. Фото: Gueorgui Pinkhassov/Magnum
Иллюстрация к статье в NYT. Фото: Gueorgui Pinkhassov/Magnum

Одно из крупнейших американских изданий The New York Times опубликовало эссе писательницы Розы Листер, в котором та рассказывает о своих впечатлениях от двухнедельного пребывания в Киеве в конце июня и столкновения с бурной ночной жизнью украинской столицы.

В тексте, озаглавленном как "Мой случайный визит в столицу пандемических вечеринок", автор рассказывает, что выбрала Украину из небольшого списка стран, куда можно было попасть прямиком из ЮАР, где она жила до этого.

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С клубной жизнью Киева же она столкнулась случайно благодаря иностранным соседям, устроившим вечеринку в соседней квартире и пригласившим Листер продолжить развлечения в клубах.

"Киевская андеграундная сцена уже давно приобрела такую репутацию, что теперь регулярно выдвигается в качестве кандидата на позицию "нового Берлина". Не всем нравится это сравнение, учитывая, что это банальное высказывание, а также то, что оно умаляет индивидуальную идентичность города, но большинство в целом согласятся со смыслом, который в него вкладывают, а именно с тем, что сцена в Киеве теперь воспринимается как крутая", — указывает автор.

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По ее словам, "атмосфера гедонизма без тормозов" в Киеве лишь усиливается по мере того, как в мире затягивается пандемия Covid-19 и связанные с ней ограничения.

"Есть несколько способов объяснить то, что сейчас происходит в Киеве. Самым циничным является то, что он дешев, доступен прямым рейсом из стран с более строгими правилами пандемии, а также воспринимается как место, где границы того, что законно, являются дискуссионными", — отмечает автор, давая понять в этом контексте, что речь идет о наркотиках.

По описанию Листер, со слов опрошенных ею киевлян она поняла, что развитие индустрии подпольных развлечений в украинской столице является не просто следствием желания людей отдохнуть после месяцев карантинных ограничений. По ее словам, проведение вечеринок, организуемых через секретные Telegram-каналы или по принципу "сарафанного радио", сопровождается "всеобщим ощущением праздничной конспирации".

"Сходите на достаточное количество таких вечеринок, и вы столкнетесь с аргументом, что их посещение — это не просто путь к отлично проведенному времени, но что-то вроде акта сопротивления. Согласно этому образу мышления, свобода, которую каждый тут чувствует, приписывается чему-то гораздо более возвышенному, чем чувства людей, сходящих с ума после месяцев, проведенных в помещении. Отсюда можно сделать небольшой шаг к предположению, что техно-биты являются идеальным фоном, на котором можно коллективно выковать видение посткапиталистической утопии", — пишет она.

Напомним, что в конце июня, когда Листер была в Киеве, восхищался ночной жизнью столицы в период пандемии бывший депутат Верховной Рады и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко. По его словам, "праздника изобилия", происходящего в Киеве, "нет нигде", что вызывает зависть всей Европы и из-за чего "рейсы лоукостов из Берлина в Киев превратились в маршрутки для рейверов".

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