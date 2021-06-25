В этом году было как никогда много зарубежных туристов — Роман Тугашев, "Белые ночи"

В прошедшие выходные в Киеве на Арт-заводе "Платформа" прошел фестиваль электронной музыки White Nights 2021. Tulum. Он стал первым в Украине полноформатным музыкальным офлайн-фестивалем после перерыва в карантинном 2020 году. Хедлайнерами фестиваля стали Kerala Dust, dOP, WHOMADEWHO, Thomas Schumacher, Armonica и другие.

Всего за два фестивальных дня на пяти сценах прошли выступления боле ста артистов, среди которых SHUMA, Elijah, Dovi, Ro Rousseau, yogurt dj, Ingret Live, Tricky Nicki, Kaef, Munfakta, Probass, Groozin, Alloise, Errai, Kirik&Alia Palant, ILCHY, Leri, NMD Guru, Velegura & Kareena, Sempai & Mazhora, Ridge, Badaboom и Serf Sasha и многие другие.

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Фестиваль прошел под слоганом "Богемное таинство майя". Кроме музыкальной части была создана большая арт-часть, отражающая более чем тысячелетнюю культуру майя. В двух павильонах показали свои работы художники Серж Пайе, Анна Оборская, Леся Ригорчук, Ксения Гнилицкая, скульпторы ANI Svami и Мария Куликовская и другие. Институция X-platform в партнерстве с Creative media systems создала грандиозную инсталяцию "Караколь" — воплощение строения времен цивилизации майя. Посетители могли познакомиться с художниками.

Delo.ua спросило президента фестиваля White Nights ("Белые ночи") Романа Тугашева (основателя компании Ulichnaya Eda — организатора фестиваля) и идеолога фестиваля Тамары Серьезной (dj Votuma) о специфике проведения живого фестиваля в ковидные времена: о том, как изменилась аудитория, что оказалось самым сложным и самым затратным, что "взлетело", а что нет.

Сколько человек пришло на фестиваль? Больше или меньше, чем в прошлом году? Сработал ли "голод по фестивалям" как движущая сила?

Роман Тугашев, президент фестиваля "Белые ночи": До последнего года на "Белые Ночи" съезжалось около 16 тысяч гостей. Но в этом году мы придерживались правил.

За 4 дня до фестиваля оставалось меньше 1000 онлайн-билетов, пока не объявили, что все ограничения сняты. В последний день кассы "порвали".

Так нам удалось достичь чуть больше половины посещаемости в 2019 году — 10 тысяч гостей. Ажиотаж был сумасшедший!

Чего только квест с радио NRJ наделал: люди бегали по городу, искали бутылки с билетами. Учитывая, что мы вышли с анонсом за месяц, то 10 000 - это крутой результат

Тома Серьезная, идеолог фестиваля "Белые ночи": Мы не ставили себе цели собрать под 20 000, мы создавали место отдыха и силы. Было максимально комфортно и уютно, так как мы старались максимально работать по карантинным мерам.

Как поступили с ценой? На сколько она стала выше? Какие бонусы и льготы сработали?

Тома Серьезная: Стоимость билета подняли всего на 20%. Сделали комфортный вход, а для VIP были более приоритетные бонусы - отдельный вход, подарки и коктейли на входе, возможность находиться на бэкстейдже Мain и Backyard сцен, а также отдельная суперудобная lounge-зона на Green Stage.

Остался бесплатный вход для людей с инвалидностью и участников АТО, скидка 50% для тех, у кого День рождения попал в период за неделю до фестиваля.

Роман Тугашев: Мы ввели для "Белых ночей" и с этого года вводим для всех фестивалей, которые организует Ulichnaya Eda, систему электронных платежей — cashless. Иностранцы выбирают cashless. В этом году как никогда было много туристов со всего мира. Пока Европа держит клубы закрытыми, мы даем возможность развитию украинского туризма.

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В этом году удалось заработать на "Белых ночах"?

Роман Тугашев: Мы получили результат, которым довольны.

Какие были особенности с привозом зарубежных артистов? Всех, кого заявляли, удалось привезти?

Тома Серьезная: К счастью, удалось довести всех заявленных артистов, хоть сложностей добавилось немало: обязательные тесты, вакцинации и непрямые перелеты. Часть музыкантов команд dOP и Kerala Dust были в Киеве со вторника (а фестиваль начался в субботу), наслаждались прогулками по столице.

Что помешало привезти некоторых хедлайнеров? Есть ли договоренность, что они приедут в этом году?

Тома Серьезная: Очень много артистов сейчас нарасхват, почти не поймать. Поэтому есть хедлайнеры, которых перенесли на фестиваль, который пройдет в августе. Анонсы уже можно выглядывать в наших соцсетях.

По аудитории фестиваля - заметили ли какие-либо изменения? Если да, то какие и как их объясняете?

Тома Серьезная: Конечно! Были волшебные люди! Красивые, неконфликтные, активные, наряженные в костюмы нашей тематики Тулум (город цивилизации цивилизации майя, символ фестиваля этого года - Delo.ua), веселые — мы в восторге!

Роман Тугашев: Аудитория в этом году расширила географические рамки. Похоже, что люди разных национальностей со всей Европы съехались в наш Тулум.

Какие нововведения в концепцию фестиваля реализовали? Было ли это связано с ковидной ситуацией?

Роман Тугашев: Ранее известные как двухдневная вечеринка "Белые Ночи", мы стали White Nights Festival. Добавилось много арта, маркетов, бассейн. В целом посадочных мест было достаточно для того, чтобы люди сильно не скапливались.

Программу и режиссуру фестиваля продумали так, чтобы было интересно на каждом периметре. Всех остальных мер, согласно требованиям МОЗ, тоже, конечно, придерживались. На фестивале даже можно было купить тематическую фестивальную маску. Многие так и поступили, создавая свой образ.

Что "взлетело" из фестивальных активностей (музыкальной программы и дополнительных развлечений) взлетело, а что нет?

Тома Серьезная: Взлетел стиль, концертная программа live-артистов и множество декораций. Это создало нашему фестивалю ДУШУ — значит полет высоко! В этом году "Белые Ночи" делали декораторы и продакшены со всей Украины.

Что можете порекомендовать тем, кто идет за вами следом — организуя офлайн-фестивали в нынешней ситуации?

Тамара Серьезная: Будьте максимально детальными к всем подходам и решениям. Нужно подготовить все для того, чтобы люди были в безопасности, спокойствии и не переживали о своем здоровье. Не нужно больших очередей! Сделайте так, чтобы люди были счастливы!

Роман, в сегодняшнем посте в ФБ о Белых ночах вы написали: "Учли все комментарии, моменты, замечания и исправим их в августе". И что в первую очередь будете исправлять?

Роман Тегушев: Мы не ожидали такого ажиотажа на VIP билеты. Думали всего 300 билетов продать, но в первый день White Nights люди захотели получить возможность танцевать за сценой, и на входе в VIP образовалась очередь — это первый момент, который мы учтем в следующий раз. Усилим входную группу, сократим VIP или поставим еще одну рамку — посмотрим, как будет. Уже работаем над усилением лайн-апа и визуальной части.

Тематика следующих White Nights — Aфрика!

Подготовила Елена Гладских