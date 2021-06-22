Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

1 июля на новом NFT-маркетплейсе Binance можно буде купить билеты на фестиваль Atlas Weekend — крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы, который пройдет с 5 по 11 июля этого года.

Эта коллаборация создана в рамках программы Binance, ведущей международной биржи, для авторов-инноваторов NFT, которая проходила в мае. ее целью стал поиск авторов, желающих воспользоваться шансом быть представленными в NFT-маркетплейсе Binance. По условиям программы комиссия за тразакцию составит всего 1%, автор NFT-токена получит 99% прибыли за первую продажу и будет получать 1% роялти-выплат от любых последующих сделок с NFT.

NFT-маркетплейсе Binanc будет запущен 24 июня.

Билеты на Atlas Weekend смогут приобрести любые пользователи Binance. NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Новым пользователям маркетплейса будет необходимо зарегистрироваться на Binance.com.

Будет проведен розыгрыш NFT-билетов на фестиваль. Подробней о его проведении, а о том, как купить билеты, расскажут в украинских соцсетях Binance после запуска NFT-маркетплейса.

Руководство Binance надеется, что "в недалеком будущем новый формат продажи билетов на большие ивенты станет привычным делом и для организаторов, и для посетителей".

В 2021 году Atlas Weekend традиционно пройдет на ВДНГ (Киев), но формат фестиваля будет нетрадиционным. В этом году организаторы решили не отменять событие полностью, как это сдели многие фестивали. На 2022-й год перенесли Atlas Weekend с западным лайнапом, а в 2021 году пригласили выступать украинских музыкантов и артистов из ближнего зарубежья.

На фестивале выступят Fatboy Slim (Великобритания), Tommy Cash (Эстония) и Brainstorm (Латвия), украинские артисты: "Океан Ельзи", Тина Кароль, Верка Сердючка, , Monolink, Onuka, Alyona Alyona, "ДахаБраха", DakhDaughters, Hardkiss, "Бумбокс", "Ляпис 98", "Порнофильмы", "Друга Ріка", "Скрябін", Kozak System, Курган & Agregat, Sasha Boole, Сергей Бабкин, "Один в Каное", "Антитіла" Go-a, Motanka и другие.

Недавно трек украинской певицы alyona alyona, выставленный на NFT-аукционе, был продан за 2,775 Ethereum, что на 27 мая эквивалентно $7,75 тысяч.