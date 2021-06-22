Lifestyle 8 минут назад

Билеты на фестиваль Atlas Weekend будут продавать в виде NFT на новом маркетплейсе Binance

Atlas Weekend станет первым музыкальным фестивалем в мире, билеты на который будут продаваться в формате NFT. Партнерстов между крупнейшим европейским музыкальным фестивалем и ведущей международной криптобиржей направлено на популяризацию NFT-рынка

Фото: fb-страница Atlas Weekend Фото: fb-страница Atlas Weekend
Фото: fb-страница Atlas Weekend

1 июля на новом NFT-маркетплейсе Binance можно буде купить билеты на фестиваль Atlas Weekend — крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы, который пройдет с 5 по 11 июля этого года.

 Эта коллаборация создана в рамках программы Binance, ведущей международной биржи, для авторов-инноваторов NFT, которая проходила  в мае. ее целью стал поиск  авторов, желающих воспользоваться шансом быть представленными в NFT-маркетплейсе Binance. По условиям программы комиссия за тразакцию составит всего 1%,  автор NFT-токена получит 99% прибыли за первую продажу и будет получать 1% роялти-выплат от любых последующих сделок с NFT.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

NFT-маркетплейсе Binanc будет запущен 24 июня.

Билеты на Atlas Weekend смогут приобрести любые пользователи Binance. NFT-маркетплейс Binance будет использовать ту же систему аккаунтов, что и Binance.com. Новым пользователям маркетплейса будет необходимо зарегистрироваться на Binance.com.

Будет проведен розыгрыш NFT-билетов на фестиваль. Подробней о его проведении, а о том, как купить билеты, расскажут в украинских соцсетях Binance после запуска NFT-маркетплейса.

Руководство Binance надеется, что "в недалеком будущем новый формат продажи билетов на большие ивенты станет привычным делом и для организаторов, и для посетителей".

В 2021 году Atlas Weekend традиционно пройдет на ВДНГ (Киев), но формат фестиваля будет нетрадиционным.  В этом году организаторы решили не отменять событие полностью, как это сдели многие фестивали. На 2022-й год перенесли Atlas Weekend с западным лайнапом, а в 2021 году пригласили выступать украинских музыкантов и артистов из ближнего зарубежья.

Читайте также:
Фестивальное лето — 2021: ТОП-10 фестивалей в Украине после ковидного простоя

На фестивале выступят  Fatboy Slim (Великобритания), Tommy Cash (Эстония) и Brainstorm (Латвия), украинские артисты: "Океан Ельзи", Тина Кароль, Верка Сердючка, , Monolink, Onuka, Alyona Alyona, "ДахаБраха", DakhDaughters, Hardkiss, "Бумбокс", "Ляпис 98", "Порнофильмы", "Друга Ріка", "Скрябін", Kozak System, Курган & Agregat, Sasha Boole, Сергей Бабкин, "Один в Каное", "Антитіла" Go-a, Motanka и другие.

Недавно трек украинской певицы alyona alyona, выставленный на NFT-аукционе, был продан за 2,775 Ethereum, что на 27 мая эквивалентно $7,75 тысяч.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Украинская певица Alyona alyona продала на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту
Украинская певица Alyona alyona продала на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту
Криптоискусство за миллионы долларов. Кто и как пытается зарабатывать на буме NFT
Криптоискусство за миллионы долларов. Кто и как пытается зарабатывать на буме NFT
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Загрузка...
Новое видео
"Стендап в Украине сейчас на хайпе": основательницы Business Stand Up Agency

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. GET Business Festival разыгрывает 100 тысяч гривен на развитие малого бизнеса

  3. Путин обвинил США в организации "вооруженного переворота" в Украине в 2014 году

  4. В Турции требуют от туристов справку о перенесенном COVID-19. Вот что о ней известно

  5. Солнечные панели вместо крыши: сеть ОККО открыла в Одессе АЗК уникальной конструкции

Ивент
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
Пошук інвестицій, нейромаркетинг та партнерство: про що розкажуть на GET Business Festival
На фестивалі GET Business Festival розкажуть, як виростити бізнес-партнерів зі своїх співробітників, що робити бізнесам, які не можуть перейти в online, як створити нейронний зв'язок з клієнтом та багато іншого
Загрузка...