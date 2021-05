Украинская певица Alyona alyona продала на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту

Трек украинской певицы alyona alyona, выставленный на NFT-аукционе, продали за 2,775 Ethereum, что, по состоянию на 27 мая, эквивалентно около $7 750.

Об этом рэп-исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

Кроме трека, владелец NFT-токена получил обложку этого NFT, а также пожизненный билет на все сольные концерты для двух человек.

GALAS — это трек с международного альбома Алены Савраненко, представленного 8 апреля, который стал одним из самых популярных треков альбома.

Напомним, Алена Олеговна Савраненко, более известная как alyona alyona, — украинская рэп-певица и автор песен, которые она исполняет на украинском языке.

Издание The New York Times сравнило исполнительницу с Azealia Banks статье 15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should.

В марте 2020 года alyona alyona вошла в престижный рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

Alyona alyona также стала одной из 36 украинок, лицо и силуэт которых стали прообразом украинской серии кукол "Барби" — "Barbie: Пані України".