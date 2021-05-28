  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 20 минут назад

Украинская певица Alyona alyona продала на NFT-аукционе свой трек за криптовалюту

Кроме трека, владелец NFT-токена получил обложку этого NFT, а также пожизненный билет на все сольные концерты для двух человек

alyona alyona. Фото: Facebook alyona alyona. Фото: Facebook
alyona alyona. Фото: Facebook

Трек украинской певицы alyona alyona, выставленный на NFT-аукционе, продали за 2,775 Ethereum, что, по состоянию на 27 мая, эквивалентно около $7 750.

Об этом рэп-исполнительница сообщила на своей странице в Instagram.

Подписывайся на самые важные новости в Telegram

Кроме трека, владелец NFT-токена получил обложку этого NFT, а также пожизненный билет на все сольные концерты для двух человек.

GALAS — это трек с международного альбома Алены Савраненко, представленного 8 апреля, который стал одним из самых популярных треков альбома.

Читайте также:
Украинская рэп-певица alyona alyona продает трек GALAS в формате NFT

Напомним, Алена Олеговна Савраненко, более известная как alyona alyona, — украинская рэп-певица и автор песен, которые она исполняет на украинском языке.

Издание The New York Times сравнило исполнительницу с Azealia Banks статье 15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should.

В марте 2020 года alyona alyona вошла в престижный рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

Alyona alyona также стала одной из 36 украинок, лицо и силуэт которых стали прообразом украинской серии кукол "Барби" — "Barbie: Пані України".

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Кабмин запретил пускать в небо Украины белорусские самолеты
Кабмин запретил пускать в небо Украины белорусские самолеты
В Украине около 90% энергоблоков ТЭС работают сверх срока — Счетная палата
В Украине около 90% энергоблоков ТЭС работают сверх срока — Счетная палата
Количество больничных листов с начала года выросло почти на треть — Фонд соцстраха
Количество больничных листов с начала года выросло почти на треть — Фонд соцстраха
Загрузка...
Новое видео
Как вынудить все подразделения компании работать как самостоятельные бизнесы — Владимир Маличевский

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Лопнет ли пузырь? Что будет с рынком недвижимости в ближайшее время

  3. В Киеве рассказали, сколько будет стоить газ для населения целый год

  4. В Киеве легковушка врезалась в трамвай, вызвав пробку (ФОТО)

  5. Суд закрыл дело о конфликте интересов Тупицкого при принятии решения КСУ по е-декларациям

Ивент
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Стратегии защиты личной и профессиональной информации на Cybersafe 2021. new reality
Эксперты обсудят инсайдерские угрозы для кибербезопасности бизнеса и расскажут об актуальных инструментах противодействия
Загрузка...