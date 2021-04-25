IT и Телеком 1 час назад

Украинская рэп-певица alyona alyona продает трек GALAS в формате NFT

Рэп-исполнительница alyona alyona решила не стоять в стороне от современных технологий в области шоу-бизнеса

alyona alyona. Фото: пресс-служба певицы alyona alyona. Фото: пресс-служба певицы
alyona alyona. Фото: пресс-служба певицы

24 апреля стартовал аукцион по продаже трека GALAS в формате NFT украинской исполнительницы в стиле рэп alyona alyona.

Как сообщает пресс-служба певицы, владелец невзаимозаняемого токена от alyona alyona получит трек, эксклюзивную обложку к песне, а также билет, который позволит ему и его +1 всю жизнь бесплатно посещать все сольные концерты alyona alyona.

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GALAS — это фит с канадским рэпером Dax, трек из одноименного альбома Алены, релиз которого состоялся 8 апреля. GALAS стал одним из самых сильных и популярных треков, представленных в альбоме исполнительницы.

Аукцион продлится 10 дней. Стартовая цена лота составляет 300 долларов.

Стоит отметить, что NFT пользуется большой популярностью в мире цифрового искусства и коллекционирования. Так, значительную финансовую выгоду от продажи цифровых активов получили The Weeknd, Eminem, Илон Маск, Kings of Leon, 3LAU и основатель Twitter Джек Дорси.

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Токены NFT — часть технологии блокчейн, которые "привязываются" к объекту цифрового искусства и подтверждают эксклюзивность права на его собственность. При этом, NFT нельзя скопировать или удалить, поэтому новый владелец токена становится единственным официальным владельцем этого контента.

В то же время, NFT может быть не просто сентиментальной покупкой, но и предметом коллекционирования или финансовым вложением.

Напомним, Алена Олеговна Савраненко, более известная как alyona alyona — украинская рэп-певица и автор песен, которые она исполняет на украинском языке.

Издание The New York Times сравнило исполнительницу с Azealia Banks статье 15 European Pop Acts You Might Not Know, but Should.

В марте 2020 года alyona alyona вошла в престижный рейтинг 30 Under 30 от журнала Forbes.

Alyona alyona также стала одной из 36 украинок, лицо и силуэт которых стали прообразом украинской серии кукол "Барби" — "Barbie: Пані України".

 

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