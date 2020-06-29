Происшествия 50 минут назад

В Николаеве от выстрела в голову погибла жена депутата облсовета (ФОТО, ВИДЕО)

Ее муж находился вместе с умершей в квартире

Кристина Ивануна погибла. Фото: соцсети Кристина Ивануна погибла. Фото: соцсети
Кристина Ивануна погибла. Фото: соцсети

Жена 34-летнего депутата Николаевского областного совета погибла от выстрела в голову из травматического оружия.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Николаевской области.

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Указано, что сообщение о трагедии полицейские получили около 10:00 понедельника, 29 июня.

"В полицию поступило сообщение от 34-летнего депутата Николаевского областного совета о том, что его жена из травматического оружия причинила себе ранение в голову", — говорится в сообщении.

Известно, что на вызов выехали следователи и руководство областной полиции.

Отмечается, что 33-летняя женщина скончалась на месте происшествия. В полиции уточнили, что ее муж находился вместе с умершей в квартире.

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"Сейчас все обстоятельства и причины происшествия выясняются. Предварительно, как того требует процедура в подобных случаях, начато расследование по части 1 статьи 115 УКУ (умышленное убийство)", — добавили в полиции.

По данный местных СМИ, речь идет о депутате областного совета от партии "Батькивщина" Игоре Ивануне и его жене Кристине.

Напомним, в конце мая в Киеве нашли застреленным народного депутата Валерия Давыденко. В ГПУ основной версией смерти нардепа считают самоубийство.

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