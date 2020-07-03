В Николаеве сам по себе поднялся разводной мост — в местной мэрии винят ремонтников дорог

В Николаеве самопроизвольно поднялась разводная часть Ингульского моста. Это случилось в пятницу, 3 июля 2020 года, около пяти часов утра, передают "НикВести".

Часть конструкции моста сама по себе начала подниматься, пока не достигла высоты более трех метров. Обошлось без жертв, однако из-за происшествия полиции пришлось перекрыть движение с обеих сторон моста, перенаправлять транзитный транспорт в объезд, а грузовой и вовсе не пускать в город.

Это привело к пробкам на дорогах, поскольку Ингульский мост — единственный мост, который соединяет микрорайоны Соляные, Матвеевка, Терновка и Северный с центральной частью города. Также мост — часть международного транспортного коридора — трассы М-14 "Одесса Мелитополь Новоазовск".

Вскоре специалисты все же смогли опустить разводную часть моста, однако проезд для транспорта некоторое время оставался заблокированным. На данный момент движение по Ингульскому мосту в Николаеве уже восстановили.

По версии мэра Николаева Александра Сенкевича и директора КП "ЭЛУ Автодор" Виталия Шевченко, который является балансодержателем моста, Ингульский мост поднялся из-за действий подрядчика областной службы автомобильных дорог.

Мол дорожники, проводя ремонт дорожного покрытия, сняли асфальт с разводной части моста, тем самым облегчив ее. В мэрии считают, что если бы Служба автомобильных дорог Николаевской области уведомляла город о своей деятельности на мосту, ЧП можно было бы избежать.

"Конструкция моста сделана таким образом, чтобы минимально нагружать разводящие его механизмы. Таким образом, что разводная часть сбалансирована специальными грузами, которые балансируют мост и не дают ему быть либо слишком тяжелым с одной стороны, либо слишком легким для того, чтобы открываться. Стоило ожидать, что когда будет снят асфальт, а я хочу напомнить, что у нас три дня назад начались работы Службой автомобильных дорог по снятию асфальта на разводной части моста, стоило ожидать, что конструкция облегчится и, логично, начнет подниматься", — высказался Сенкевич в комментарии "НикВестям".

В то же время депутат Николаевского городского совета, руководитель предприятия "Николаевавтодор" Сергей Шульгач отрицает, что снятие асфальта могло вызвать разводку моста и считает, что вероятной причиной происшествия стала неполадка в автоматике.

"В любой механике есть аппаратная часть — "мозги" моста, есть автоматика, которая дает импульс и мост разводится. Плюс на самом мосту есть противовес, который помогает подняться или опуститься, он наполнен водой, как коромысло. По всей видимости, "мозги" сработали и мост самопроизвольно открылся", — отмечает Сергей Шульгач.

Вскоре на обвинения городского головы отреагировал и руководитель Службы автомобильных дорог в Николаевской области Владислав Невеселый. Он заявил, что проведение ремонтных работ на Ингульском мосту не могли стать причиной его самопроизвольного разведения.

По его словам, работы проводились только на одной стороне моста, а снятие 200 кг асфальта не могли привести к разводке.

"При чем тут асфальт, это дорога или утяжелитель? Есть же механизм, есть гидравлика, разводная часть. Сейчас мост опустили назад. Получается, что "мозги" не дружат с механической частью. Проблема не в нас, проблема в разводной части", — заявил Владислав Невеселый.

Также дорожник подчеркнул, что неоднократно уведомлял мэра о проведении ремонтных работ и просил привести в порядок механизмы разводной части, однако ответа не получил.