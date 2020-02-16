Происшествия 1 час назад

В Николаеве взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч грн (ФОТО)

Для этого неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка

В Николаеве взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч грн (ФОТО) В Николаеве взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч грн (ФОТО)
Последствия подрыва банкомата ПриватБанка в Николаеве. Фото: Нацполиция

В Николаеве ночью 16 февраля неизвестные злоумышленники проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили из него более четверти миллиона гривень ($10,2 тысяч).

Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

В частности, по данным правоохранителей, около 3:00 ночи неизвестные через окно проникли в отделение банка на улице Космонавтов в Ингульском районе города.

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"Злоумышленники взорвали банкомат и похитили из него более 250 тысяч грн ($10,2 тысяч)", — говорится в сообщении.

Указано, что полиция открыла уголовное производство по статье о "краже, совершенной в крупном размере". Злоумышленникам грозит заключение до 8 лет.

Как можно узнать из обнародованных фотографий правоохранителей, речь идет о банкомате государственного ПриватБанка.

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Напомним, ранее в Боснии и Герцеговине трое граждан Украины в течение 53 часов ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка".

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