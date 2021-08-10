Общество 40 минут назад

В Одессе от столкновения авто упала трамвайная остановка, пострадали люди (ФОТО, ВИДЕО)

Виновник ДТП, по словам свидетеля, был пьян

Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: ГУ НП в Одесской области
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская
Фото: Думская

Трое человек, стоявших на остановке трамвая на Фонтанской дороге в Одессе, пострадали днем 10 августа в результате произошедшего в этом месте ДТП с четырьмя автомобилями. Кроме того, как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, госпитализирован 33-летний водитель BMW, устроивший ДТП.

По предварительной информации следственно-оперативной группы, около 12:00 на 4-й станции Большого Фонтана он превысил разрешенную скорость и допустил столкновение с Audi, которую от удара отбросило на остановку общественного транспорта. Механические повреждения получили еще один BMW и Škoda, которые оказались рядом.

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В результате травмы получили трое граждан, находившихся на трамвайной остановке — 23-летний парень и две женщины возрастом 72 и 76 лет. Всех пострадавших доставили в больницу, где им оказали медицинскую помощь. В свою очередь, госпитализированным остался в итоге только водитель-виновник.

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Полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как рассказал журналистам водитель второго BMW, виновник происшествия "вообще не тормозил, не останавливался", у него на боковом сидении обнаружилась бутылка коньяка, а сам он явно был нетрезв. По его словам, у мужчины было посечено осколками лицо, а в салоне изначально был пассажир, который после ДТП "быстренько ретировался".

Напомним также, что в январе крупное ДТП произошло на одесской Молдаванке: тогда два человека погибли и шесть пострадали.

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