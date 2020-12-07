В октябре объемы ипотечного кредитования в Украине достигли максимума

В октябре банки выдали 662 ипотечных кредита на общую сумму 491 млн грн, что является самым высоким месячным показателем с декабря 2018 года, то есть за весь период соответствующих опросов Национального банка Украины. Как говорится в сообщении регулятора, об этом свидетельствуют результаты последнего такого опроса.

По сравнению с октябрем 2019 года объем выдачи новых ипотечных кредитов увеличился на 82%, а по сравнению с сентябрем 2020 года — на 6%.

Также вырос и средний размер кредита на покупку жилья: если в сентябре он составлял около 700 тысяч грн, то в октябре — уже 741 тысячу. Средний размер ипотечного кредита на покупку первичной недвижимости составляет 830 тысяч грн, вторичной — 730 тысяч.

Вторичный рынок продолжает существенно преобладать по количеству и по объему кредитования. Доля заключенных ипотечных договоров на покупку вторичного жилья в октябре составила около 87% по объему от всех новых выдач.

Также НБУ отмечает, что в октябре средневзвешенная эффективная процентная ставка по новым ипотечным кредитам несколько снизилась. Согласно предоставленным банками данным, на вторичном рынке она составляла 14,3% (в сентябре — 14,9%), на первичном — 17,2% (в сентябре — 18,4%).

При этом опросы банков свидетельствуют, что рынок ипотечного кредитования очень концентрирован: более 85% новых сделок (на 2,4 млрд грн) в январе-октябре заключили пять банков.

Больше всего ипотечных кредитов в октябре было выдано в Киеве — 187 на 208,2 млн грн (28% от общего количества и 42% от общей суммы).

В Киевской области заключено 73 договора на 68,1 млн грн (11% и 14% соответственно), в Харьковской — 63 договора на 34,8 млн грн (10% и 7% соответственно), во Львовской — 38 договоров на 26,5 млн грн, в Одесской — 33 договора на 22,6 млн грн.

Отметим, что в ноябре государственный Ощадбанк сообщал, что снизил на 0,5-2 процентных пункта ставки по большинству программ ипотечного кредитования для физических лиц при покупке недвижимости на вторичном рынке