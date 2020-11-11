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Банки 5 минут назад

Ощадбанк снизил ставки по ипотеке

При этом для получающих зарплату в Ощадбанке ставка в рамках основной программы кредитования ниже, чем для остальных

Фото: киевский ТРЦ "Гулливер" Фото: киевский ТРЦ "Гулливер"
Фото: киевский ТРЦ "Гулливер"

Государственный Ощадбанк снизил на 0,5-2 процентных пункта ставки по большинству программ ипотечного кредитования для физических лиц при покупке недвижимости на вторичном рынке. Об этом говорится в сообщении финучреждения.

Сейчас основная программа кредитования "Звісно, зручно" предусматривает фиксированную ставку 13% годовых в гривне на весь период кредитования — от 1 до 20 лет при условии первого взноса от 50% стоимости жилья или иного недвижимого имущества.

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Клиенты, обслуживающиеся по зарплатным проектам Ощадбанка, могут оформить такой кредит под 12,5% годовых. При минимальном авансе от 20% ставка составляет 13,49%, а для клиентов, получающих зарплату через Ощадбанк, — 12,99%.

Теперь по программе "Звісно, 15" клиенты смогут оформить кредит по низкой ставке 8% годовых в гривне при первом минимальном взносе от 20%. Такие условия введены на первые шесть месяцев действия кредитного договора. С седьмого месяца установлен единый на весь срок размер ставки — 13,49% в гривне. Одним из преимуществ этой программы является отсутствие расходов на страхование жизни клиента.

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По программе "Звісно, житло" фиксированная ставка снижена на 1 пункт — до 11,99%. Период кредитования — от 1 до 10 лет при первом взносе от 30% стоимости имущества. При этом комиссии за выдачу кредита нет.

Кроме того, действует предложение "Звісно, 9,99", в рамках которого под такую ставку в гривне на весь период кредиты на жилье смогут получить медики, сотрудники Национальной полиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, сферы образования, государственных организаций.

Банк также отмечает, что по итогам января-октября выдал почти 1 тысячу кредитов на сумму более 540 млн грн.

Напомним, в третьем квартале 2020 года Ощадбанк получил прибыль в 4,74 млрд грн, заняв второе место по этому показателю после ПриватБанка.

Отметим также, что в начале месяца Кабинет министров назначил членом наблюдательного совета Ощадбанка бывшего гендиректора госконцерна "Укроборонпром" Айвараса Абромавичуса.

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