В Пакистане разбился военный вертолет, четыре человека погибли

27 декабря на севере Пакистана потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.

Как передает пресс-служба Вооруженных сил Пакистана, инцидент произошел во время эвакуации раненых в Минимарге, Гилгит-Балтистан.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Уточняется, что авария произошла из-за технических неполадок.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

Как сообщалось ранее, в начале мая в Боливии разбился военный вертолет, в результате чего погибли 2 члена экипажа и 4 гражданина Испании.

Перед этим Боливия закрыла свои границы, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса.

Напомним, 25 января в афганской провинции Гильменд был сбит ракетой вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании.

В результате происшествия пострадали афганские военные и члены экипажа — граждане Украины.