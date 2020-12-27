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В мире 1 час назад

В Пакистане разбился военный вертолет, четыре человека погибли

Авария произошла из-за технических неполадок

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

27 декабря на севере Пакистана потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.

Как передает пресс-служба Вооруженных сил Пакистана, инцидент произошел во время эвакуации раненых в Минимарге, Гилгит-Балтистан.

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Уточняется, что авария произошла из-за технических неполадок.

Другие подробности происшествия не сообщаются.

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Как сообщалось ранее, в начале мая в Боливии разбился военный вертолет, в результате чего погибли 2 члена экипажа и 4 гражданина Испании.

Перед этим Боливия закрыла свои границы, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса.

Напомним, 25 января в афганской провинции Гильменд был сбит ракетой вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании.

В результате происшествия пострадали афганские военные и члены экипажа — граждане Украины.

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