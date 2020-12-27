В Пакистане разбился военный вертолет, четыре человека погибли

27 декабря на севере Пакистана потерпел крушение военный вертолет, в результате чего погибли четыре человека.
Как передает пресс-служба Вооруженных сил Пакистана, инцидент произошел во время эвакуации раненых в Минимарге, Гилгит-Балтистан.
Уточняется, что авария произошла из-за технических неполадок.
Другие подробности происшествия не сообщаются.
Как сообщалось ранее, в начале мая в Боливии разбился военный вертолет, в результате чего погибли 2 члена экипажа и 4 гражданина Испании.
Перед этим Боливия закрыла свои границы, чтобы замедлить распространение пандемии коронавируса.
Напомним, 25 января в афганской провинции Гильменд был сбит ракетой вертолет "Ми-8", принадлежащий молдавской авиакомпании.
В результате происшествия пострадали афганские военные и члены экипажа — граждане Украины.