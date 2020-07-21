В Польше официально выдвинули обвинения экс-главе "Укравтодора"

В прокуратуре польской столицы Варшавы во вторник, 21 июля, предъявили обвинения бывшему руководителю "Укравтодора" Славомиру Новаку.

Об этом сообщает агентство PAP.

Указано, что Новака доставили в прокуратуру после 8:00. Ему предъявили обвинения в руководстве организованной преступной группой, получавшей выгоду от коррупции.

Как отмечается, Новака подозревают в вымогательстве и получении имущественных и личных выгод в обмен на предоставление частным субъектам контрактов на строительство и ремонт дорог в Украине, а также в отмывании денег, полученных во время этих преступлений.

"В результате он получил 1,3 млн злотых (почти 300 тысяч евро)", — доложила пресс-секретарь окружной прокуратуры Варшавы Мирослава Хыр.

Кроме того, дополнительно Новака подозревают в подстрекательстве врача Медицинского военного института в Варшаве в предоставлении медицинских справок, которыми он намеревался воспользоваться, чтобы оправдать свое отсутствие на работе в Украине.

Известно, что задержанные вместе с Новаком Дариуш З. и Яцек П. заслушали обвинения в участии в организованной преступной группе, отмывании денег и получении имущественных выгод.

Как уточняется, расследование связано с периодом, когда Славомир Новак, бывший министр транспорта Польши в правительстве "Гражданской платформы", возглавлял государственное агентство Украины — "Укравтодор". Он был назначен исполняющим обязанности главы агентства в октябре 2016 года, а в отставку подал в конце сентября 2019 года.

В отношении экс-министра ведутся отдельные расследования в Польше и Украине, а доказательствами обменивается специальная группа следователей.

Ранее Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта страны и бывшего руководителя "Укравтодора" Славомира Новака.