Что скрывается за арестом экс-главы "Укравтодора" Славомира Новака

Центральное антикоррупционное бюро Польши задержало бывшего министра транспорта Польши, экс-главу Государственной службы автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомира Новака. Об этом сегодня сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб Польши Станислав Зарин. Директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник уточнил, что задержание происходило в рамках международной операции НАБУ, САП и Центрального антикоррупционного бюро Польши. Об этом пишет UBR.

Как сообщает издание, известный журналист Юрий Бутусов напомнил, что впервые в истории Украины проведено расследование в рамках совместной международной следственной группы, впервые фигурантам предъявлены одновременно сразу по два подозрения от антикоррупционных органов двух стран — за нарушения закона и в Польше и в Украине.

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"Новак использовал подчиненных ему должностных лиц "Укравтодора" и госпредприятия "Укрдоринвест", а также группу знакомых — граждан Украины и Польши, для получения и легализации взяток. Преступная деятельность осуществлялась Новаком сразу после назначения в октябре 2016-го года и до 30 сентября 2019-го", — цитирует UBR слова Юрия Бутусова.

В Польше задержаны подельники Новака — бывший командир польского военного спецназа "Гром" Дариуш Завадка и бизнесмен Яцек Палюха. И одновременно обыски идут в Украине, подозрения будут предъявлены целому ряду высокопоставленных сотрудников Новака в "Укравтодоре".

Международный дорожный картель

Новаку выдвинуто подозрение сразу по трем эпизодам — за получение взяток у украинской компании "Альтком", турецкой компании "Онур" и польской компании ECM Group. Проведены обыски его офисов и мест проживания, изъяты все финансовые документы и записи.

"В СМИ сейчас активно разворачивается кампания, целью которой является вывести из-под следствия более крупных персонажей и "слить" Славомира Новака, сделав его виноватым во всех грехах. Основная же проблема вокруг ситуации с "Укравтодором" заключается в том, что рынок дорожного строительства в Украине до настоящего момента поделен между двумя компаниями: "Автомагистраль-Юг" (Украина) и Onur Group (Турция). Фактически указанные две компании контролируют принятие всех важных решений по тендерам, связанным с "Укравтодором". Участники рынка, не имеющие отношения к указанным двум компаниям, не допускаются к участию в тендерах или же они выступают в роли формальных участников. Основная линия расследования правоохранительных органов Украины, Польши и других стран изучает дачу взяток руководству "Укравтодора" именно представителями упомянутых двух компаний", — пишет UBR со ссылкой на источник, близкий к следствию.

Юрий Бутусов косвенно подтверждает это утверждение и обращает внимание на тот факт, что при Новаке в "откатные" схемы действительно были тесно вовлечены строительные гиганты Onur Group (Турция), группа "Альтком" и другие компании. Они, кстати, продолжают активно осваивать подряды и сейчас — уже при новом директоре "Укравтодора" Александре Кубракове.

Следствием установлено, что Славомир Новак запросил взятку у владельца одной из крупнейших украинских строительных компаний "Альтком" Александра Тисленко и директора компании Сергея Павличева за перенос сроков исполнения контракта на постройку участков трассы М-05 "Киев — Одесса", который осуществлялся за счет средств Европейского банка реконструкции и развития. Примечательно, что строители не пытались оспорить предложенную им взяточническую схему, сочтя ее за само собой разумеющуюся схему ведения дел.

"В интересах "Альткома" действовали советник Новака Вера Бичуя, первый зампред "Укравтодора" Александр Харченко, начальник отдела международного сотрудничества Анна Юрченко и директор "Укрдоринвеста" Елена Криворучко. По материалам антикоррупционных органов, схема получения средств должна быть такой — Новак с Палюхом создают в Польше предприятие с уставным фондом в 30 тысяч евро, которое "Альком" якобы должен был выкупить за 300-350 тысяч евро", — пишет Юрий Бутусов.

Также следствие установило, что представители турецкой компании Onur Group вошли в преступный сговор со Славомиром Новаком, в результате чего компания стала регулярным победителем тендеров "Укравтодора". Оперативные контакты между Onur Group и Славомиром Новаком осуществлялись через Веру Бичую и Яцека Палюху. Именно через них были согласованы условия дальнейшего "сотрудничества". В частности, предполагалось, что тендер по проекту "Паневропейские дороги" ЕБРР и ЕИБ трассы М-03 "Киев — Харьков — Довжанский" на сумму $175, 6 млн. будет выигран, в случае выведения взятки для Новака в отдельное предприятие. Взятка, по материалам антикоррупционных структур, выражалась в виде создания совместного предприятия Onur Polska, соучредителем которого стали с польской стороны стали Новак и Палюх. А Onur Group действительно победил в тендере на строительство упомянутой автодороги (контракт был подписан 21 мая 2018 года).

Упрямый польский подрядчик

Вся схема работала вполне исправно, пока в ней не появилась польская компания. По данным следствия, Новак потребовал взятку у польского бизнесмена, представителя компании ECM Group Polska Sp. Александра Джози. Партнер Новака полковник Завадка передал Джози просьбу о взятке за содействие в победе в закупке "Консультационные услуги по разработке проектно-сметной и тендерной документации на строительство и реконструкцию дорог М-01 "Киев — Чернигов — Новые Яриловичи" и М-06 "Киев — Чоп", с дальнейшим исполнением авторского и технического надзора. Смета контракта — 1 784 204 евро.

Юрий Бутусов уточняет, что за получение контракта компания Джози должна была заключить контракт о консультационных услугах с кипрской фирмой DSBS CY LTD, подконтрольной самому Новаку на сумму 10% от стоимости контракта (то есть 178 тыс. евро).

Но тут произошло то, чего Славомир Новак не ожидал — поляки отказались давать ему взятку, в отличие от других участников большого автодорожного строительства.

И 19 августа 2019-го года Новак заявил полковнику Завадке, что не собирается содействовать ECM Group в новых проектах, пока с ним не рассчитаются. Эти переговоры уже тщательно фиксировались антикоррупционными органами.

Датели и взятели

С момента обретения Украиной независимости это дело стало первым, в котором высшее руководство "Укравтодора" было поймано с поличным на огромных взятках. Более того, была раскрыта часть международной преступной системы "обилечивания" иностранных компаний подрядами в Украине.

Фигурантами дела являются весьма крупные компании, и обыски идут во многих офисах. Антикоррупционные органы ищут эти и другие свидетельства существования тайной коррупционной бухгалтерии в "Укравтодоре", а также компаниях Onur Group (Турция), "Автомагистраль-Юг", "Альткоме" и других. И не исключено, что будут найдены новые улики и новые доказательства, а после них могут последовать и новые задержания.

Пока же даже беглого взгляда на то, как была организована система дачи взяток международными компаниями (например, Onur Group) экспату Славомиру Новаку, достаточно, чтобы понять: взяточничество в Украине вышло на совершенно другой уровень. Если раньше взятки передавались в больших черных сумках, то сейчас им на смену пришла организация совместных предприятий и оффшоры. Но в чем точно не стоит сомневаться, так это не только в желании одной стороны брать взятки, но и в таком же желании и готовности другой стороны — давать.