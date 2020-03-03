"Укравтодор" договорился с турецкой Onur Taahhut о достройке моста в Запорожье

Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) заключило с турецкой компанией Onur Taahhut контракт на достройку моста в Запорожье.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укравтодора".

Многострадальный мост через Днепр в Запорожье начали возводить еще в 2004 году. Но все время вокруг мостов происходили постоянные скандалы — то разворовали деньги на строительство, то мировой экономический кризис 2008 года стал помехой. Теперь же в Кабмине пообещали исправить ошибки предшественников. "Для нашей команды этот мост — очень символический объект. Запорожский мост — символ коррупции и популизма, не могли построить в течение 15 лет. Наше правительство с этой историей закончит. Мы превращаем этот "символ коррупции" в символ Большого строительства", — заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, присутвовавший при подписании договора.

Для финансирования строительства моста правительство приняло отдельное постановление, позволяющее выделить дополнительное финансирование для Государственного дорожного фонда. Напомним, исполнитель работ по строительству моста был определен 21 февраля 2020 по результатам тендера. Компания Onur Taahhut Tasimacilik İnsaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Sirketi обязуется выполнить работы за 11,9 миллиардов гривен. Сдать мост в эксплуатацию намерены 3 марта 2024 года.

Согласно проекту строительства, этот мост должен стать магистралью непрерывного движения протяженностью более 9 км, связывающей правобережную часть Запорожья с центральной левобережной частью и основной северной промышленной зоной через оба рукава Днепра и остров Хортицу.

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Напомним, в Киеве также активными темпами идет сооружение комбинированного Подольско-Воксресенского мостового перехода. По заверениям столичных властей открыть автосообщение планируют уже в конце 2020 года, а после этого перейдут к строительству многострадального метро на Троещину.

А вот судьба достройки Дарницкого железно-дорожного моста в Киеве до сих пор не ясна. Мост сдали в эксплуатацию в 2011 году, но съезды на Левый берег Киева так и не построили.