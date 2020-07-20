Политика и экономика 1 час назад

Экс-главу "Укравтодора" задержали в Польше по подозрению в коррупции

Центральное антикоррупционное бюро подозревает, что Новак возглавлял преступную группу

Славомир Новак. Фото: Facebook Славомир Новак. Фото: Facebook
Славомир Новак. Фото: Facebook

Сотрудники Гданьского отделения Центрального антикоррупционного бюро Польши задержали экс-министра транспорта Польши, бывшего главу Укравтодора Славомира Новака по подозрению в коррупции.

Как сообщается на сайте ведомства, правоохранители задержали троих человек, которые, предположительно, действовали в рамках организованной преступной группы.

Кратко и по делу в Telegram

Центральное антикоррупционное бюро подозревает, что Новак возглавлял преступную группу.

Кроме него, задержаны также бывший командир воинской части GROM № 2305 Дариуш Завадка и бизнесмен из Гданьска Яцек П.

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Как известно, в конце сентября 2019 года правительство уволило Славомира Новака с должности руководителя "Укравтодора".

Новак сам подал заявление на увольнение и заявил, что уходит с должности из-за "нового предложения и личных планов".

В ноябре прошлого года Кабинет министров назначил новым главой Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Александра Кубракова.

Новый глава "Укравтодора" приступил к исполнению обязанностей 16 ноября.

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