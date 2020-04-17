"Укравтодор" возглавит председатель "картеля"?

В мае глава "Укравтодора" Александр Кубраков будет уволен. Вместо него агентство возглавит руководитель Национальной ассоциации дорожников Украины, которую также называют "дорожным картелем", — Тарас Сиротинский.

Эту версию озвучил в своем блоге и на странице в facebook редактор издания "Наші гроші" Юрий Николов.

Как будто в подтверждение премьер-министр Денис Шмыгаль недавно назначил Сиротинского своим советником, а Кабмин изменил порядок назначения замов в "Укравтодоре".

Кто такой Тарас Сиротинский

По данным издания "Наші гроші", президент НАДУ Тарас Сиротинский стал одним из семи внештатных советников Шмыгаля. Как написал в своем блоге редактор сайта Юрий Николов, Сиротинский займет место советника, который отвечал за медиа-сопровождение проекта "Большое строительство".

Сиротинского называют главой "дорожного картеля" — группы компаний, которые почти монопольно выигрывают большинство тендеров на строительство дорог национального значения. В НАДУ входят, например, "Автомагистраль-Південь", "Онур Конструкцион Интернешнл", "Ростдорстрой", "Техно-Буд-Центр", "Транс лайн групп", "Дорожное строительство "Альтком", "Автодор", "Дрог-Буд Украина".

За 2018-2019 годы эти компании собрали почти половину подрядов из 112 млрд грн, которые "Укравтодор" раздал на строительство, ремонт и содержание дорог.

По данным "Наших грошей", фирма "Дрог-Буд Украина", в которой работает Сиротинский, была основана украинскими и польскими бизнесменами в 2016 году, когда "Укравтодор" возглавил поляк Славомир Новак. При этом среди владельцев "Дрог-буда" оказался поляк Здзислав Ян Новак.

На сегодня фирма выиграла тендеры на дорожное строительство на 297 млн грн, большинство из этой суммы компания получила от Службы автомобильных дорог во Львовской области, которую в 2010-2012 годах возглавлял Сиротинский. Стоит добавить, что уже после 2014 года Сиротинский также был членом правления ГАК "Автомобильные дороги Украины" в период, когда ее возглавлял его нынешний идеологический оппонент — глава Всеукраинской ассоциации дорожников Артем Гриненко.

Также его компания фигурировала в уголовном производстве вместе с еще одним участником ассоциации — "Техно-Буд-центр". Дело было связано с завышением стоимости работ в Тернопольской области на 4,32 млн грн.

Жена Наталья Сиротинская является владелицей фирмы "Евробан-Запад", которая занимается строительством. Руководителем значится Юрий Бондаренко, который также владеет фирмой "Камион-транс". Дочь Оксана Сиротинская владеет долей компании (14%) "Еврошлях-2018". Руководителем этой фирмы значится сын руководителя фирмы жены — Олег Бондаренко.

"Наші гроші" отмечают, что Сиротинский особенно активно выступает за сохранение ряда дискриминационных требований "Укравтодора", которые помогают компаниям "картеля" получать дополнительную прибыль.

Среди них — наличие опыта выполнения аналогичных работ на ту же сумму, на которую претендует участник тендера, для той же категории дорог. Оппоненты "Укравтодора" и НАДУ уверены, что это норма, отсекающая основную часть потенциальных участников дорожных закупок. Утвердить соответствующие методические рекомендации Минэкономразвития сможет после 19 апреля.

Чем Сиротинский поможет Шмыгалю

Назначение Сиротинского случилось одновременно с усилением влияния премьер-министра Дениса Шмыгаля на "Укравтодор", отмечают "Наші гроші". В частности, правительство 1 апреля внесло изменения в порядок назначения главы агентства и его замов. Теперь Кабмин самостоятельно может назначать главу автодора, а заместителей премьер вообще может определять единолично.

По мнению Юрия Николова, назначение Сиротинского советником — это первый шаг к отстранению от управления "Укравтодором" его нынешнего главы Александра Кубракова.

"У Кубракова якобы в мае заканчивается испытательный срок, и встанет вопрос продления контракта. Тогда можно будет его выгнать и повесить на него какой-нибудь тактический факап с любой дороги", — отмечает журналист. Именно для этого случая якобы и был подготовлен сценарий с расширением полномочий Кабмина в "Укравтодоре".

Николов пишет, что после назначения советником Сиротинского, скорее всего, назначат на формальную должность в "Укравтодоре", дальше перевод на должность заместителя, снятие Кубракова за любую оплошность и назначение замглавы исполняющим обязанности председателя "Укравтодора". "Картель закроется на всех уровнях", — написал журналист.

По его словам, Сиротинский ближе Шмыгалю, чем Кубраков и другие выходцы из организации BRDO предыдущего премьера Алексея Гончарука.

"В отличие от мальчиков-тусосвщиков эти мужчины (Сиротинский и Шмыгаль — ред.) давно делали карьеру на госслужбе. Когда Шмыгаль в начале 2010-х взбирался по [карьерным] ступеням во Львовской облгосадминистрации — Сиротинский возглавлял Львовскую службу автодорог (филиал "Укравтодора")", — отмечает Николов.

По его словам, осталось лишь дождаться, пока Кубраков проведет через Минэкономики "заточки" в Методрекомендации для дорожного строительства, а также "проведет по быстрому еще тендеров миллиардов на 30 для "картеля" (да, это вопрос ближайших недель), и после этого он станет окончательно не нужным картелю". "У картеля есть собственные менеджеры, которых можно поставить на потоки. Зачем картелю откатывать процент в пользу чуждых лиц?", — пишет Николов.

По его мнению, после принятия Методрекомендаций и получения дополнительной поддержки премьер-министра, "картель" усилит свои позиции и фактически превратится в "герметичную" организацию.