Львовский ресторатор и однокурсник Богдана Андрей Дурягин стал советником в "Укравтодоре"

Советником в "Укравтодоре" работает владелец львовского ресторана "Антрекот" и возможный однокурсник экс-главы Офиса президента Андрея Богдана, Андрей Дурягин. Об этом пишет издание "Комментарии".

Издание отмечает, что Дурягин принимал участие в заседаниях одной из рабочих групп с представителями общественности от имени "Укравтодора".

Журналисты выяснили, что после окончания в 1998 году Львовского нацуниверситета имени Ивана Франко, Дурягин работал помощником в адвокатском объединении "Паритет" скандального адвоката Олега Поваляева, затем был совладельцем и управляющим небольшой строительной фирмы "Альтинг-Групп" своего отца Валерия Дурягина во Львове.

По данным системы YouControl, основным видом деятельности ФОП "Дурягин Андрей Валерьевич" была деятельность ресторанов и предоставление услуг мобильного питания (кейтеринг). В частности, он управляет рестораном "Антрекот" в ТРЦ Victoria Gardens во Львове. Правда, права на логотип и торговую марку "Антрекот" все-таки записаны на отца. А сам ресторан как-то угодил в черный список мест, где не соблюдаются правила техники безопасности.

Именно как "ресторатор и застройщик" Андрей Дурягин участвует в региональных конференциях для бизнеса средней руки и делится своим опытом с западноукраинскими предпринимателями. Также Дурягин имеет богатый опыт общественной деятельности. Еще будучи помощником юриста в компании "Паритет", они с коллегами организовали благотворительную организацию "Львовского областного фонда содействия пенитенциарным реформам". В 2014 году сразу после революции Андрей Дурягин от имени региональной ассоциации строительных компаний записался в общественный совет при прокуратуре Львовской области.

Затем он возглавил объединение крупных вкладчиков банка "Форум", которые не смогли забрать оттуда свои деньги после выведения банка с рынка. При этом Дурягин активно агитировал членов организации поддержать акционера Вадима Новинского в его попытках договориться с Нацбанком либо о национализации, либо о вливании дополнительного капитала.

Из всех компаний, которые принадлежат Дурягину или его семье только одна — ООО "Альтинг-Груп" — участвовала в государственных тендерах, где с первого раза выиграла право построить канализационную систему в двух селах Яворовского района Львовской области за 18,8 млн грн.

Однако ключевым фактом в биографии Дурягина, отмечает издание, является юридический факультет Львовского нацуниверситета, который он закончил в 1998 года — в один год с экс-главой Офиса Президента Андреем Богданом. "По слухам, именно Богдан еще в средине октября начал внедрять Дурягина в "Укравтодор" и тот постепенно углублялся в операционное управление процессами в компании. Дурягин стал глазами и ушами Богдана в этой структуре — и остается ими до сих пор, даже после отставки шефа", — отмечает издание.

"Политические предпочтения Богдана сейчас малопонятны. Необходимо тщательно следить за совещаниями и рабочими группами, в которых будет принимать участие Дурягин, поскольку, по сути, это и будут сферы интересов Богдана, в которых он захочет получить либо своих людей, либо свои подряды", — считают журналисты.