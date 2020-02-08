Экономика 12 часов назад

В Польше за год обнаружили более 13 тысяч нелегальных заробитчан из Украины

Украинцы были трудоустроенны в Польше с нарушением закона

В Польше за год обнаружили более 13 тысяч нелегальных заробитчан из Украины В Польше за год обнаружили более 13 тысяч нелегальных заробитчан из Украины
Заробитчане. Фото: ritmeurasia.org

Польские пограничники в 2019 году при проверках легальности пребывания иностранцев обнаружили 13,3 тысяч граждан Украины, трудоустроенных с нарушением закона.

Об этом заявили в Пограничной службе Польши, сообщает "Укринформ".

Указано, что польские пограничники провели почти 4100 проверок легальности трудоустройства иностранцев.

Кратко и по делу в Telegram

По их результатам оказалось, что с нарушением законодательства Польши работали более 14,7 тысяч лиц.

При этом, как отмечается, подавляющее большинство нарушителей составляли украинцы — 13,3 тысячи.

Кроме того, среди нелегалов оказались 476 грузин, 326 молдован и 243 белоруса.

Ранее стало известно, что в Польше резко выросло количество украинских трудовых мигрантов молодого возраста.

Читайте также:
Куда ехать на заработки: названы страны ЕС с самыми высокими зарплатами

В то же время из Украины за последние десять лет уехало примерно 3,8 млн человек, которые так и не вернулись обратно — об этом 23 января 2020 года во время презентации результатов оценки количества населения в Украине заявлял министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Напомним, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд.

Не пропусти 28 февраля 2020 года самый масштабный фестиваль для малого и среднего бизнеса GET Business Festival! Регистрируйтесь по ссылке, чтобы получить максимум полезной информации от профессионалов своего дела для устойчивого роста вашего бизнеса!

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Реальная зарплата в Украине выросла из-за заробитчан в Польше — НБУ
Реальная зарплата в Украине выросла из-за заробитчан в Польше — НБУ
Украинская молодежь продолжает массово выезжать на заработки в Польшу — исследование
Украинская молодежь продолжает массово выезжать на заработки в Польшу — исследование
Закон о смягчении штрафов для работодателей вступил в силу
Закон о смягчении штрафов для работодателей вступил в силу
Загрузка...
Новое видео
Бизнес с мужем, искусство и знакомство с Черняком. Марина Авдеева / WOMO

Новости дня

  1. Суд начал банкротство "Киевэнерго"

  2. Китайский коронавирус: число жертв достигло 724 человек

  3. Новый сгибаемый смартфон от Motorola провалил тест на выносливость (ВИДЕО)

  4. Имущество Курченко по "Металлисту" передадут госпредприятию "Харьков-Арена"

  5. Реформирование ВСУ: в армии Украины создали новые командования

Загрузка...