В Польше за год обнаружили более 13 тысяч нелегальных заробитчан из Украины

Польские пограничники в 2019 году при проверках легальности пребывания иностранцев обнаружили 13,3 тысяч граждан Украины, трудоустроенных с нарушением закона.

Об этом заявили в Пограничной службе Польши, сообщает "Укринформ".

Указано, что польские пограничники провели почти 4100 проверок легальности трудоустройства иностранцев.

По их результатам оказалось, что с нарушением законодательства Польши работали более 14,7 тысяч лиц.

При этом, как отмечается, подавляющее большинство нарушителей составляли украинцы — 13,3 тысячи.

Кроме того, среди нелегалов оказались 476 грузин, 326 молдован и 243 белоруса.

Ранее стало известно, что в Польше резко выросло количество украинских трудовых мигрантов молодого возраста.

В то же время из Украины за последние десять лет уехало примерно 3,8 млн человек, которые так и не вернулись обратно — об этом 23 января 2020 года во время презентации результатов оценки количества населения в Украине заявлял министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Напомним, в 2019 году украинские трудовые мигранты перевели в Украину около $12 млрд.