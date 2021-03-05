В пригороде Ивано-Франковска памятнику Шевченко отрезали голову (ФОТО)

Неизвестные отпилили голову памятнику украинскому поэту Тарасу Шевченко у дома культуры в селе Подпечеры, входящем в Ивано-Франковскую городскую общину (ранее — в Тысменицкий район Ивано-Франковской области).

Об этом сообщил на своей странице в Facebook мэр областного центра Руслан Марцинкив.

"Покушение на Шевченко! В Подпечерах произошла провокация! Под Домом культуры отрезали голову памятнику Тарасу Шевченко! Очевидно, вандалы "приурочили" свои действия ко дню рождения нашего Кобзаря", — предположил он.

Марцинкив выразил надежду на то, что скоро будет выяснено, кто это сделал, и попросил правоохранительные органы найти злоумышленников "и достойно оценить эту провокацию".

Отметим, что 9 марта будет отмечаться 207 лет со дня рождения Шевченко, а 10 марта — 160-летие со дня его смерти.

Напомним также, что в ночь на 5 февраля неизвестные облили красной краской памятник Степану Бандере на площади Кропивницкого во Львове.