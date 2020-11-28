Происшествия 40 минут назад

В России вынесли приговор экс-главе "Нафтогаза" Игорю Бакаю

Его приговорили к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года)

Игорь Бакай. Фото: Википедия Игорь Бакай. Фото: Википедия
Игорь Бакай. Фото: Википедия

Суд в Москве (РФ) приговорил к четырем годам лишения свободы условно (с испытательным сроком 4 года) бывшего главу и одного из основателей НАК "Нафтогаз Украины" Игоря Бакая за особо крупное мошенничество.

Об этом со ссылкой на данные пресс-службы Басманного суда Москвы сообщает "Интерфакс".

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Известно, что Бакай был задержан в Москве в октябре 2017 года и заключен под стражу. Впоследствии мера пресечения ему была изменена на домашний арест.

Указано, что следствием Бакаю было вменено хищение $12 млн у Metalloinvest Limited, полученных в рамках договора займа от имени ООО "Индустриальная группа "Русский медведь". При этом в МВД России, комментируя дело Бакая, называли сумму в 630 млн руб.

Отмечается, что Бакай имеет гражданства России, Украины и Греции. С 1997 года по 2000 год он был внештатным советником президента Леонида Кучмы. В 2003-2004 годах возглавлял Государственное управление делами.

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Также Бакай фигурировал в ряде уголовных дел, которые расследовали украинские правоохранительные органы. В 2005 году МВД Украины объявило его в розыск по делу о злоупотреблениях полномочиями.

Напомним, в 2010 году по решению суда в Киеве все уголовные дела в отношении Бакая были прекращены.

Как сообщалось, перебравшийся в 2004 году в Россию Бакай занялся агробизнесом в Ярославской области РФ.

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