В Ровенской области перекроют часть трассы Киев-Чоп из-за военных учений

В связи с проведением военных учений 27 августа будет перекрыто движение на трассе Киев-Чоп на территории Ровенской области.

Об этом сообщает пресс-служба воздушного командования Центр Вооруженных Сил Украины.

"В связи с проведением плановых учений и перемещением техники, в четверг, 27 августа 2020 года, с 16:00 до 19:00 движение транспорта на участке автодороги М-06 Киев-Чоп между селами Крупец и Михайловка Радивиловского района будет ограничено", — говорится в сообщении.

Указано, что данные учения являются необходимым элементом подготовки и отработки определенных задач по назначению авиационных, зенитных, ракетных и радиотехнических войск с целью защиты суверенитета и целостности Украины и ее граждан.

Известно, что к учениям привлекается личный состав и ВВТ, в том числе авиационная компонента воинских частей воздушного командования Центр.

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Ранее трассу Киев-Чоп на участке в Житомирской области перекрывали протестующие.

Напомним, с 2020 года в Вооруженных силах хотят серьезно улучшить качество изучения английского языка на всех уровнях.

Также сообщалось, что в Украине создали первый военный квадрокоптер-разведчик.