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В мире 1 час назад

В США тинейджер стал миллионером на перепродаже дефицитных товаров

Молодой американец спрогнозировал рост спроса во время самоизоляции на некоторые товары и закупил их до начала ажиотажа

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

16-летний подросток Макс Хайден из города Хауэлла штата Нью-Джерси в США заработал почти $2 млн на перепродаже дефицитных в пандемию коронавирусной инфекции COVID-19 товаров.

Как передает Investory со ссылкой на The Wall Street Journal, юноша продавал игровые консоли, уличные бассейны и обогреватели по цене, которая в три раза превышала их реальную стоимость.

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По информации издания, молодой предприниматель спрогнозировал рост спроса во время самоизоляции на некоторые товары и закупил их до начала ажиотажа.

В частности, среди таких вещей оказались приставки для видеоигр и гантели для досуга и спорта дома, машинки для стрижки волос, необходимые при закрытых в локдаун парикмахерских, обогреватели для уличных беседок и надувные бассейны.

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После того, как товары исчезли с полок магазинов, молодой человек запустил через Всемирную сеть распродажу своих запасов по завышенным ценам.

Согласно отчетам о продажах, в 2020 году Хайден получил выручку в $1,7 млн и прибыль в $110 тысяч.

В издании отмечают, что в начале своей деятельности предприимчивый юноша использовал для приема платежей банковскую карту своей матери. В 2021 году молодой человек зарегистрировал бизнес и начал платить налоги.

Напомним, в 2019 году 16-летний подросток из США Кайл Гиерсдорф за победу на чемпионате мира по компьютерной игре Fortnite получил $3 млн. Ранее компания Epic Games, которая стоит за упомянутой игрой, выделила на призовой фонд почти $40 млн.

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