Происшествия 20 минут назад

Одного из богатейших людей Великобритании убили в собственном особняке

Ричард Саттон занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании, его состояние оценивается в 301 млн фунтов стерлингов

Ричард Саттон. Фото: The PC Agency Ричард Саттон. Фото: The PC Agency
Ричард Саттон. Фото: The PC Agency

7 апреля в своем загородном особняке недалеко от города Гилленгем в графстве Дорсет был убит британский миллионер, 83-летний сэр Ричард Лексингтон Саттон.

Как сообщает The Guardian, на бизнесмена и женщину, которая в тот момент находилась в его доме, напал с ножом 34-летний местный житель.

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По информации издания, Саттон от полученных ранений скончался на месте, а его спутницу в критическом состоянии доставили на вертолете в больницу Бристоля.

В газете отмечают, что потерпевшей является физитерапевт Саттона 65-летняя Энн Шрайбер.

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После совершения преступления подозреваемый уехал из поместья Саттона на автомобиле, однако вскоре полиция задержала его в Лондоне. Он был госпитализирован с ранениями, не представляющими угрозу для жизни.

Саттон и Шрайбер, по предварительным данным, были знакомы с нападавшим.

Ричард Саттон занимал 435-е место в списке богатейших людей Великобритании, его состояние оценивается в 301 млн фунтов стерлингов.

Саттону принадлежат несколько отелей, в том числе пятизвездочные Sheraton Grand и Ateneum на улице Парк-лейн в Лондоне.

Напомним, 29 марта на Аляске в результате крушения вертолета, который перевозил лыжников с курорта в районе ледника Кник, погиб самый богатый человек Чехии, 56-летний бизнесмен Петр Келлнер.

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