В Киеве в своей квартире нашли застреленным бизнесмена Вульфа

Вчера, 25 февраля, во второй половине дня друзья, пришедшие проведать бизнесмена Леонида Вульфа, обнаружили его мертвым.

Как сообщает "Страна" со ссылкой на собственные источники в МВД, Вульф не отвечал на звонки, поэтому его адвокат с супругой и еще одним общим знакомым решили его навестить в квартире на улице Городецкого.

"Когда приехали, дверь была заперта, и они попали в помещение, открыв двери своим ключом (у адвоката был на всякий случай дубликат). В коридоре обнаружили окровавленное тело Вульфа с простреленной головой. В руках у него был пистолет-пулемет "Скорпион". Тут же нашли и одну стрелянную гильзу. Обстановка в квартире не была нарушена, что не могло указывать на борьбу, входная дверь и замки в целости", — говорится в материале.

По информации издания, один из знакомых Вульфа рассказал полиции, что незадолго до смерти он ему звонил и жаловался на дурное самочувствие. В ходе следствия версия о самоубийстве будет перепроверена с помощью экспертиз и других следственных действий.

В Печерском райотделе полиции корреспонденту Delo.ua подтвердили факт смерти мужчины на улице Городецкого, однако личные данные убитого и марку оружия, из которого, по предварительным данным, он был застрелен, не разглашают. Тело и предмет, похожий на пистолет-автомат, отправлены на экспертизу. Предварительная причина смерти — самоубийство, отмечают правоохранители.

Как известно, Леонид Вульф в 90-х годах создал в оффшорной зоне на острове Невис фирму "Еврокоммодитес", через которую в Израиль и многие другие страны отправлялись крупные партии металлопродукции. Прибыли исчислялись десятками миллионов долларов.

Такой прибыльный бизнес привлек внимание криворожского криминального авторитета по фамилии Горпинич (его в криминальных кругах называли по кличке Святой), пишут СМИ. Святой для начала просто терроризировал Леонида Вульфа и предложил делиться долей от бизнеса, однако тот отказался. В ходе одной из последующих разборок Горпинич был убит (как считается, его пристрелил охранник Вульфа Сергей Швец). Потом Вульф занимался различными видами бизнеса и даже успел посидеть в израильской тюрьме Ашарон.

Также, по заявлению самого Вульфа, в свое время он был бизнес-партнером предпринимателя Вадима Шульмана, но потом они рассорились.

Вадим Шульман в последнее время стал известен тем, что подал заявление в ФБР против олигарха Игоря Коломойского. На основании этого заявления в ФБР расследуется уголовное дело.

В конце ноября 2019 года из квартиры Вульфа украли много денег, а именно — более $200 тысяч.

21 февраля, в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в селе Чайки Киево-Святошинского района Киевской области был убит предприниматель Сергей Старицкий.